Βασιλιάς Κάρολος: «Η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη»

Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ιταλία, εκφώνησε ομιλία σήμερα το απόγευμα ενώπιον των μελών του ιταλικού κοινοβουλίου.

«Δυστυχώς, η ηχώ των καιρών εκείνων που θεωρούσαμε ότι ανήκαν οριστικά στην Ιστορία, σήμερα άρχισε και πάλι να ακούγεται στις ηπείρους μας. Η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία είναι ενωμένες στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών, τις οποίες και συμμεριζόμαστε», τόνισε ο Βρετανός μονάρχης.

Ο Κάρολος θέλησε να μιλήσει ιταλικά και απευθυνόμενος στους βουλευτές και γερουσιαστές υπογράμμισε ότι «ελπίζει να μην κατέστρεψε τη γλώσσα του Δάντη»

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ιταλία ήταν και θα είναι πάντα στην καρδιά του, κάτι που ίσχυε και για τη μητέρα του Ελισάβετ» η οποία, όπως υπενθύμισε, είχε επισκεφτεί τη Σικελία λίγο μετά τη δολοφονία του δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε σε βομβιστική επίθεση της Κόζα Νόστρα.

Ο Κάρολος ευχαρίστησε τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα για την πρόσκληση να επισκεφτεί τη χώρα και δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι το ταξίδι αυτό συμπίπτει με την επέτειο των είκοσι ετών από την τέλεση του γάμου του με τη βασίλισσα Καμίλα.

Σήμερα το πρωί, ο Βρετανός μονάρχης έγινε δεκτός από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στην έπαυλη του πάρκου Ντόρια Παμφίλι της Ρώμης, ενώ το βράδυ πρόκειται να παρακαθήσει σε γεύμα που θα προσφέρει προς τιμήν του ίδιου και της συζύγου του, στο μέγαρο Κυρηνάλιο, ο πρόεδρος Ματαρέλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.