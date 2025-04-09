Λογαριασμός
Κάγια Κάλας: Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί μετά την πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Η Κάγια Κάλας είπε ότι το Κίεβο θα λάβει σύντομα την πρώτη δόση των χρημάτων που εξασφαλίστηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Κάγια Κάλας

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί αφότου τέθηκε στο τραπέζι μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ύστερα από τη συνάντησή της με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντενίς Σμιχάλ.

Η Κάλας είπε ότι το Κίεβο θα λάβει σύντομα την πρώτη δόση των χρημάτων που εξασφαλίστηκαν από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με στόχο να ακολουθήσει η σταδιακή εκταμίευση της δεύτερης δόσης από τα τέλη Απριλίου.

