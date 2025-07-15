Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε την Τρίτη με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, στη σκιά των προειδοποιήσεων του Τραμπ.

Ο Σι υποδέχτηκε τον Λαβρόφ στην κινεζική πρωτεύουσα «στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO)», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Συζητήθηκαν ορισμένα ζητήματα διμερών πολιτικών επαφών στο υψηλότερο και υψηλότερο επίπεδο», συμπεριλαμβανομένων των προετοιμασιών για την επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα για να συμμετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής του SCO και στους εορτασμούς της επετείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο Σι συναντήθηκε με τον Λαβρόφ μετά την «ευρεία συνάντηση» του Κινέζου προέδρου με τους υπουργούς Εξωτερικών του SCO.

Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине, передает корреспондент ТАСС:https://t.co/IfA7inNAGI



Видео: МИД РФ pic.twitter.com/wQX6voqH2X — ТАСС (@tass_agency) July 15, 2025

Ο Λαβρόφ συναντήθηκε την Κυριακή με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι για να συζητήσουν το θέμα της Ουκρανίας και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έφτασε στην Κίνα μετά από επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου έλαβε διαβεβαιώσεις υποστήριξης στη σύγκρουσή της με την Ουκρανία.

Το Πεκίνο, διπλωματικός και οικονομικός σύμμαχος της Μόσχας, ισχυρίζεται ότι είναι ουδέτερο στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, η Κίνα δεν έχει ποτέ καταδικάσει την τριετή και πλέον στρατιωτική εκστρατεία της Ρωσίας ούτε έχει ζητήσει την απόσυρση των στρατευμάτων της, και πολλοί από τους συμμάχους της Ουκρανίας πιστεύουν ότι το Πεκίνο έχει παράσχει υποστήριξη στη Μόσχα.

Η Κίνα ζητά τακτικά τον τερματισμό των μαχών, ενώ παράλληλα κατηγορεί τις δυτικές χώρες ότι παρατείνουν τη σύγκρουση εξοπλίζοντας την Ουκρανία.

Στη συνάντηση με τον Λαβρόφ, ο Σι Τζινπίνγκ «επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να οικοδομήσει περαιτέρω μια ολοκληρωμένη και στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία» ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Το Πεκίνο επιδιώκει εδώ και καιρό να παρουσιάσει τον 10μελή Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης ως αντίβαρο στα δυτικά ηγετικά μπλοκ δυνάμεων όπως το ΝΑΤΟ, και έχει πιέσει για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών του στην πολιτική, την ασφάλεια, το εμπόριο και την επιστήμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.