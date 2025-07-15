Λογαριασμός
Πρωτοφανείς νεροποντές πλημμύρισαν δρόμους της Νέας Υόρκης - Δείτε βίντεο

Τα νερά μπήκαν σε αποβάθρες του μετρό, μπλόκαραν λεωφορεία στη μέση του δρόμου

νεροποντήυ στη νέα υόρκη

Σφοδρές βροχοπτώσεις σάρωσαν περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας πλημμύρες σε περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ που ακινητοποίησαν οχήματα στους δρόμους, έκλεισαν γραμμές του μετρό και οδήγησαν στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες είχαν εκδοθεί για περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης, της Πενσυλβάνια και των γύρω περιοχών, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις κινούνταν προς την περιοχή.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξαφνικών πλημμυρών και έντονων βροχοπτώσεων, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το CBS έδειξε ότι τα νερά των πλημμυρών έκλεισαν κεντρικό δρόμο στο Σκοτς Πλέινς του Νιου Τζέρσεϊ, ακινητοποιώντας λεωφορεία.

Ορισμένα λεωφορεία και τρένα στο Νιου Τζέρσεϊ καθυστέρησαν λόγω πλημμυρών.

Στη Νέα Υόρκη, υπηρεσίες του μετρό ανεστάλησαν, ενώ άλλες γραμμές λειτουργούσαν με σοβαρές καθυστερήσεις λόγω πλημμυρών, σύμφωνα με την Αρχή Μητροπολιτικών Μεταφορών. Η υπηρεσία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης έγραψε στο X ότι περιοχές της πόλης πλήττονται από ξαφνικές πλημμύρες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει νερό να πλημμυρίζει σταθμό του μετρό του Μανχάταν, βυθίζοντας την πλατφόρμα, ενώ οι επιβάτες μέσα σε ένα τρένο παρακολουθούν.

Άλλη φωτογραφία δείχνει επιβάτες να είναι πάνω στα καθίσματα τρένου για να αποφύγουν το που γέμιζε το πάτωμα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Υόρκη πλημμύρες καταιγίδες
