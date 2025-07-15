Πρωτοφανείς νεροποντές πλημμύρισαν δρόμους της Νέας Υόρκης - Δείτε βίντεο

Σφοδρές βροχοπτώσεις σάρωσαν περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας πλημμύρες σε περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ που ακινητοποίησαν οχήματα στους δρόμους, έκλεισαν γραμμές του μετρό και οδήγησαν στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες είχαν εκδοθεί για περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ, της Νέας Υόρκης, της Πενσυλβάνια και των γύρω περιοχών, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις κινούνταν προς την περιοχή.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξαφνικών πλημμυρών και έντονων βροχοπτώσεων, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

BREAKING: New York City is flooding. Flash flood warnings have been issued in Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, Staten Island and Long Island. pic.twitter.com/snWs28rgVx — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) September 29, 2023

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το CBS έδειξε ότι τα νερά των πλημμυρών έκλεισαν κεντρικό δρόμο στο Σκοτς Πλέινς του Νιου Τζέρσεϊ, ακινητοποιώντας λεωφορεία.

Our crews were on the scene in Scotch Plains, New Jersey, where they witnessed a dramatic water rescue unfold.



A flash flood warning is still in effect as downpours soak parts of Tri-State Area. https://t.co/GPdoGdfJTU pic.twitter.com/qM83uP8t9H — CBS New York (@CBSNewYork) July 15, 2025

Ορισμένα λεωφορεία και τρένα στο Νιου Τζέρσεϊ καθυστέρησαν λόγω πλημμυρών.

Στη Νέα Υόρκη, υπηρεσίες του μετρό ανεστάλησαν, ενώ άλλες γραμμές λειτουργούσαν με σοβαρές καθυστερήσεις λόγω πλημμυρών, σύμφωνα με την Αρχή Μητροπολιτικών Μεταφορών. Η υπηρεσία υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης έγραψε στο X ότι περιοχές της πόλης πλήττονται από ξαφνικές πλημμύρες.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc — ABC News (@ABC) July 15, 2025

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει νερό να πλημμυρίζει σταθμό του μετρό του Μανχάταν, βυθίζοντας την πλατφόρμα, ενώ οι επιβάτες μέσα σε ένα τρένο παρακολουθούν.

Άλλη φωτογραφία δείχνει επιβάτες να είναι πάνω στα καθίσματα τρένου για να αποφύγουν το που γέμιζε το πάτωμα.

