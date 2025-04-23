Τη στήριξή της στο Ιράν και στην προσπάθειά του να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του μέσω διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, εξέφρασε η Κίνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι τόνισε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην επιβολή «παράνομων» μονομερών κυρώσεων για την επίλυση του ζητήματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Κίνας στο Ιράν για τη διεξαγωγή συνομιλιών με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ιρανό ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, δήλωσε επίσης ότι η κατάχρηση στην οποία έχουν προβεί οι ΗΠΑ με τους δασμούς έχει χάσει τη λαϊκή στήριξη και έχει απομονώσει τη χώρα από τη διεθνή κοινότητα. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για ενότητα της διεθνούς κοινότητας ώστε να διαφυλαχθεί η πολυμερής συνεργασία.

Παράλληλα, ο Ουάνγκ Γι δήλωσε πως η Κίνα είναι πρόθυμη να εμβαθύνει τη συνεργασία της με το Ιράν σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.