Η Κίνα ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει να προσφέρουν επισκληρίδιο στις γυναίκες κατά τη διάρκεια του τοκετού, σε μια κίνηση που θα συμβάλει στην προώθηση ενός «φιλικού περιβάλλοντος τεκνοποίησης» για τις γυναίκες.

Τα τριτοβάθμια νοσοκομεία - εκείνα με περισσότερες από 500 κλίνες - πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες επισκληρίδιας αναισθησίας έως το 2025, ενώ τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία - εκείνα που περιλαμβάνουν περισσότερες από 100 κλίνες - πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες έως το 2027, ανέφερε η Εθνική Επιτροπή Υγείας (NHC) της Κίνας σε ανακοίνωσή της.

Οι αρχές προσπαθούν να ενισχύσουν τα ποσοστά γεννήσεων στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, αφού ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά το 2024, με τους εμπειρογνώμονες να προειδοποιούν ότι η ύφεση θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα China Daily, μόλις στο 30% των γυναικών δίνεται επισκληρίδιος για την ανακούφιση του πόνου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αντίθετα, στις αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό είναι πάνω από 70%.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά την επισκληρίδιο για τις υγιείς έγκυες γυναίκες που ζητούν ανακούφιση από τον πόνο και χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, όπου περίπου το 82% των εγκύων γυναικών επιλέγουν να την κάνουν, και στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου το ποσοστό είναι πάνω από 67%, σύμφωνα με το CNN.

Η κίνηση αυτή θα «βελτιώσει το επίπεδο άνεσης και ασφάλειας των ιατρικών υπηρεσιών» και «θα ενισχύσει περαιτέρω το αίσθημα ευτυχίας των ανθρώπων και θα προωθήσει ένα φιλικό περιβάλλον τεκνοποίησης», δήλωσε το NHC.

Επίσης, πολλές επαρχίες σε όλη την Κίνα ξεκίνησε να περιλαμβάνει το κόστος της αναισθησίας κατά τον τοκετό ως μέρος των προγραμμάτων ιατρικής ασφάλισης για να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να κάνουν παιδιά.

Σε άλλα μέτρα, τον Ιούνιο, οι υγειονομικές αρχές στη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν της Κίνας πρότειναν να επεκταθεί η άδεια γάμου έως 25 ημέρες και η άδεια μητρότητας έως 150 ημέρες, για να συμβάλουν στη δημιουργία μιας «κοινωνίας φιλικής προς τη γονιμότητα».

Σημειώνεται πως το υψηλό κόστος της παιδικής μέριμνας, καθώς και η εργασιακή αβεβαιότητα και η επιβράδυνση της οικονομίας έχουν αποθαρρύνει πολλούς νέους Κινέζους από το να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

