Του Γιάννη Χανιωτάκη

Το Δικαστήριο στην Αγγλία αποκάλυψε το ανατριχιαστικό σχέδιο του 18χρονου Νίκολας Πρόσπερ, ο οποίος, αφού δολοφόνησε με βίαιο τρόπο την οικογένειά του, σκόπευε να επιτεθεί σε δημοτικό σχολείο με στόχο να γίνει ο πιο διαβόητος κατά συρροήν δολοφόνος στην ιστορία. Ο νεαρός από την πόλη του Λούτον σχεδίαζε σχολαστικά την επίθεση για περισσότερο από ένα χρόνο, με σκοπό να πυροβολήσει 30 μικρά παιδιά ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών στο Καθολικό Δημοτικό Σχολείο του St Joseph.

Όπως αποκαλύπτει ο Independent, ο Πρόσπερ είχε προμηθευτεί ένα κυνηγετικό όπλο χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια και σχεδίαζε να δολοφονήσει τη μητέρα του, τον αδερφό του και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν στο διαμέρισμα της οικογένειας στον όγδοο όροφο. Στη συνέχεια, θα περίμενε μέχρι τις 9 το πρωί για να στήσει ενέδρα στην πρωινή συνέλευση του κοντινού δημοτικού σχολείου, με σκοπό να σκοτώσει δεκάδες ανυπεράσπιστα παιδιά. Ο απώτερος στόχος του, σύμφωνα με το δικαστήριο, ήταν να ξεπεράσει τα θύματα κάθε προηγούμενο δολοφόνο.

Η τραγωδία ξεκίνησε τα ξημερώματα Παρασκευής 13 Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο Πρόσπερ επιτέθηκε στην οικογένειά του. Ωστόσο, αντί για μια αθόρυβη εκτέλεση, ακολούθησε μια παρατεταμένη και βίαιη διαμάχη, καθώς τα μέλη της οικογένειας του αντιστάθηκαν. Ο θόρυβος ξύπνησε τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τα άψυχα σώματα της μητέρας του, Τζουλιάνα Φάλκον, 48 ετών, του αδερφού του, Κάιλ Πρόσπερ, 16 ετών, και της μικρότερης αδερφής του, Ζιζέλ Πρόσπερ, 13 ετών.

Μετά την τριπλή δολοφονία, ο Πρόσπερ εγκατέλειψε το διαμέρισμα στις 5:33 π.μ., όπως κατέγραψαν οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Κρύφτηκε σε κοντινή απόσταση για περίπου δύο ώρες, ενώ η αστυνομία είχε ήδη αρχίσει να κατακλύζει το σημείο. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ κατά την έρευνα, οι αρχές βρήκαν το κυνηγετικό όπλο κρυμμένο σε έναν θάμνο, μαζί με 30 φυσίγγια, επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις του.

Στο δικαστήριο, η υπόθεση του Νίκολα Πρόσπερ αποκάλυψε το μέγεθος της ψυχραιμίας και της αποφασιστικότητας με την οποία σχεδίαζε το έγκλημα του. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο 18χρονος είχε περάσει πάνω από ένα χρόνο προετοιμάζοντας την επίθεση, από την αγορά του όπλου μέχρι τη χαρτογράφηση της διαδρομής προς το σχολείο.

Πηγή: skai.gr

