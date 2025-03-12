Κίνα: Ξεκινά μαθήματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το δημοτικό σχολείο

Όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Πεκίνο θα πραγματοποιούν μαθήματα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια του έτους, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η βιομηχανία της ΤΝ στην Κίνα προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας φέτος, αφού η DeepSeek λάνσαρε μια νέα εκδοχή του διαλογικού ρομπότ της (chatbox) που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη τον Ιανουάριο, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Το DeepSeek εντυπωσίασε τους ειδικούς της βιομηχανίας λόγω της εμφανούς του ικανότητας να συναγωνιστεί ή ακόμα και να ξεπεράσει τις δυνατότητες των δυτικών ανταγωνιστών του, όπως του ChatGPT, έναντι μικρότερου κόστους.

Τα σχολεία της κινεζικής πρωτεύουσας θα προγραμματίσουν τουλάχιστον 8 ώρες μαθημάτων για την Τεχνητή Νοημοσύνη ανά σχολική χρονιά από το εξάμηνο που θα ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανέφερε το Νέα Κίνα.

Τα σχολεία μπορούν να τα οργανώσουν ως ανεξάρτητα μαθήματα ή να τα εντάξουν σε θέματα, όπως οι τεχνολογίες της πληροφορικής ή οι επιστήμες.

«Καινοτόμες εκπαιδευτικοί μέθοδοι θα εισαχθούν, με τη χρήση συντρόφων ΤΝ, βοηθών στην έρευνα ΤΝ και άλλων έξυπνων παραγόντων προκειμένου να διευκολύνουν τη μάθηση μέσω του διαλόγου ανθρώπου-μηχανής», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της δημοτικής Επιτροπής Εκπαίδευσης του Πεκίνου.

Το Πεκίνο προβλέπει επίσης να εξερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καλλιεργήσει ταλέντα στην ΤΝ, δήλωσε.

Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας σειράς «προχωρημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων στην ΤΝ που θα επικεντρώνονται στην πρώιμη ανάπτυξη εξαιρετικών, πρωτοποριακών ταλέντων».

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με μεγιστάνες της κινεζικής τεχνολογίας, ένα σπάνιο γεγονός που προκάλεσε ένα κύμα αισιοδοξίας σχετικά με το ενδεχόμενο ισχυρής στήριξης στον τομέα.

Το λογισμικό DeepSeek έτυχε θερμής υποδοχής από τις αρχές και ο ιδρυτής του είχε επίσης παραστεί στη συνάντηση με τον Σι.

Όλα τα μάτια είναι τώρα στραμμένα προς τους νέους κινεζικούς βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης, με την ελπίδα ότι θα μπορούν να ανταγωνιστούν το DeepSeek.

Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Alibaba αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ένα μοντέλο ΤΝ που ονομάζεται QwQ-32B, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει «αποδόσεις συγκρίσιμες» με εκείνες του DeepSeek, με τη χρήση πολύ λιγότερων δεδομένων για να λειτουργήσει.

Επιπλέον, το Manus, ένας νέος ισχυρός βοηθός ΤΝ, προκαλεί αίσθηση στη χώρα, με ικανότητες που θεωρούνται γενικά πιο εξελιγμένες από ένα chatbot.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

