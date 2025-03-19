Του Γιάννη Χανιωτάκη

Στη δημοσιότητα δόθηκαν άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την αίτηση του πρίγκιπα Χάρι στις ΗΠΑ μετά από σχετική απόφαση ενός ομοσπονδιακού δικαστή στην Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται εάν ο δούκας του Σάσεξ είπε ψέματα ή όχι. Η υπόθεση αυτή πυροδοτήθηκε από τις αποκαλύψεις του ίδιου του Χάρι για χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, όπως περιγράφονται στην αυτοβιογραφία του "Spare", και από τις πιέσεις συντηρητικών κύκλων στις ΗΠΑ να εξεταστεί η νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα.

To Heritage Foundation, ένα συντηρητικό think tank στις ΗΠΑ, αμφισβήτησε το πόσο ο Πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψε πλήρως το ιστορικό του σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών κατά την υποβολή της αίτησης για βίζα. Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ότι η χρήση ναρκωτικών μπορεί να συμβεί λόγω της απόρριψης της αίτησης βίζας. Το Heritage Foundation ζήτησε τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της βίζας του Χάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε πιθανή προνομιακή μεταχείριση από τις αμερικανικές αρχές.

Τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν αποτελούνται από 82 σελίδες, με περισσότερα από τα μισά περιεχόμενα τους να είναι μαυρισμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του Χάρι. Η ομάδα του, υποστήριξε ότι είπε αλήθεια στην αίτησή του και τα νομικά έγγραφα υποδεικνύουν ότι δεν έτυχε ειδικής μεταχείρισης από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Ωστόσο, τα δημοσιευμένα έγγραφα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για το τι έβαλε ο πρίγκιπας Χάρι στο έντυπο μετανάστευσης.

Δείχνουν, ωστόσο, ότι το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα τον Σεπτέμβριο ότι δεν ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς μετανάστευσης της Δούκας του Σάσεξ. Υποστήριξε ότι ο Χάρι θα μπορούσε να υποστεί «βλάβη με τη μορφή παρενόχλησης» καθώς και «ανεπιθύμητη επαφή» από τα μέσα ενημέρωσης.

Ένας δικηγόρος από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είπε ότι η αίτηση του Χάρι ακολούθησε όλους τους «ισχύοντες κανόνες και τροποποιήσεις», αναφέρει η Daily Mail.

Εκπρόσωπος του Heritage Foundation δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News: «Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη της αίτησης μετανάστευσης του πρίγκιπα Χάρι στον αμερικανικό λαό. Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ο πρίγκιπας Χάρι είπε ψέματα στην αίτησή του και αν έλαβε κάποιου είδους προνομιακή μεταχείριση».

