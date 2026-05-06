Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στη συνάντηση μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Κινέζου ομολόγου του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, κεντρικά θέματα ήταν η διατήρηση της εκεχειρίας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η Κίνα έχει εκφράσει δημόσια και έντονη επιθυμία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, καθώς θεωρεί τη διατήρηση της θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας.

Παράλληλα με την κριτική της προς τις ΗΠΑ για τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, η Κίνα στρέφει πλέον και κριτική προς το Ιράν για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Θα σώσει η Κίνα τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump); Στη σκιά της απόφασης του προέδρου να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία. στη συνάντηση της Τετάρτης μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο αναμενόταν να τεθούν στο επίκεντρο δύο ζητήματα: η διατήρηση της εκεχειρίας και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.



Δύο ζητήματα τα οποία επιθυμεί διακαώς, η Κίνα και για τα οποία έχει εκφραστεί έντονα και δημόσια σχολιάζει το Al Jazeera.



Από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, η Κίνα ασκεί έντονη κριτική, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο. Όμως, όλο και περισσότερο, το Πεκίνο ασκεί επίσης κριτική στο Ιράν, καθώς συνεχίζει να κρατά κλειστή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.



Αυτό που συζητείται είναι ότι το Πεκίνο θα συνομιλήσει με το Ιράν σχετικά με το είδος της υποστήριξης που είναι διατεθειμένο να συνεχίσει να προσφέρει στην Τεχεράνη εάν το Ιράν κλείσει το στενό.



Το Ιράν θα χρειαστεί την κινεζική υποστήριξη, για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη, για να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια που θα επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις λόγω του κλεισίματος του στενού.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φέρεται να αναζητά διευκρινίσεις από το Πεκίνο σχετικά με το τι θα θέσει στο τραπέζι όταν συναντηθεί με τον Τραμπ - εάν το Πεκίνο θα κάνει παραχωρήσεις στην Ουάσιγκτον που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκαλέσουν νευρικότητα στην Τεχεράνη.



Σε αντάλλαγμα, η Κίνα θέλει επίσης τις δικές της διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δεν προβεί σε αντίποινα ή θα κάνει κάποια δραματική ενέργεια ενόψει αυτής της πολύ σημαντικής συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

🇮🇷 🇨🇳 Araghchi met with Wang Yi: ministerial statements



Chinese Foreign Minister Wang Yi:



◾️We are ready to continue efforts to reduce tensions.

◾️A complete ceasefire is a necessary and inevitable condition.

◾️The war unleashed by the US and Israel against Iran is illegal.… pic.twitter.com/iT7UVt0IgI May 6, 2026

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η Κίνα εξακολουθεί να προμηθεύει το Ιράν και τη Ρωσία με εξαρτήματα για drones παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Πάνττως, μικρές κινεζικές εταιρείες εξάγουν ανοιχτά εξαρτήματα drone διπλής χρήσης -συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, μπαταριών, καλωδίων οπτικών ινών και τσιπ- στο Ιράν και τη Ρωσία, συχνά παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ αναφέρει η Wall Street Journal.

Μια εταιρεία, η Xiamen Victory Technology, διέθεσε στην αγορά ακόμη και γερμανικού σχεδιασμού κινητήρες drone L550 που συνδέονται με τα ιρανικά drones Shahed-136 κατά τη διάρκεια των πρόσφατων περιφερειακών συγκρούσεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σχολίασαν ότι η διακοπή του εμπορίου είναι δύσκολη επειδή τα drones βασίζονται σε εξαρτήματα κοινής εμπορικής χρήσης που είναι εύκολο να μετακινηθούν μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Πολλοί Κινέζοι προμηθευτές είναι μικρές εταιρείες με μικρή έκθεση στις κυρώσεις των ΗΠΑ και λειτουργούν όλο και περισσότερο ανοιχτά.

Ο Αμπάς Αραγκτσί συναντήθηκε με τον Γουάνγκ Γι - Οι δηλώσεις:

Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι:

Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων.

Μια πλήρης κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη προϋπόθεση.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι παράνομος.

Η περιοχή διέρχεται μια μοιραία καμπή και οι άμεσες συναντήσεις μεταξύ των μερών είναι απαραίτητες.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί:

Το Πεκίνο είναι ειλικρινής φίλος της Τεχεράνης και υπό τις παρούσες συνθήκες, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών θα γίνει ισχυρότερη από ποτέ.

Ο τρέχων πόλεμος εναντίον του Ιράν αποτελεί σαφή πράξη επιθετικότητας και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Τεχεράνη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της και δεν θα συμφωνήσει σε τίποτα άλλο εκτός από μια δίκαιη και συνολική συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.