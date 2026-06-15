Την 1η Ιουνίου, με την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας (Pride Month), ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντανί (Zohran Mamdani), δημοσίευσε ένα μήνυμα αφιερωμένο «σε όλους τους queer και trans συμπολίτες μας: αξίζετε μια πόλη όπου μπορείτε να ζείτε με ασφάλεια, ανοιχτά και με χαρά».

Ήταν μια όμορφη ανάρτηση και ένα αξιοσημείωτο δείγμα υποκρισίας από κάποιον που δεν έχει πει απολύτως τίποτα για την Ουγκάντα, τη χώρα όπου γεννήθηκε και της οποίας διατηρεί διπλή υπηκοότητα. Οι ομοφυλόφιλοι στην Ουγκάντα δεν μπορούν να ζουν «με ασφάλεια, ανοιχτά και με χαρά». Κάτι τέτοιο ενδέχεται να τους οδηγήσει σε σύλληψη, ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και στη θανατική ποινή.

Ο Νόμος κατά της Ομοφυλοφιλίας του 2023 στην Ουγκάντα είναι ένας από τους πιο ακραίους αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμους στον κόσμο. Προβλέπει τη θανατική ποινή για αυτό που χαρακτηρίζει ως «επιβαρυμένη ομοφυλοφιλία», ενώ οι ομόφυλες σεξουαλικές σχέσεις μπορούν να τιμωρηθούν με ισόβια κάθειρξη.

Ο πρόεδρος της Ουγκάντας, Yoweri Museveni, έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, καλώντας άλλες αφρικανικές χώρες να συμβάλουν στην εξάλειψη της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως. Η έκκλησή του φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση, καθώς η αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ νομοθεσία εξαπλώνεται σε διάφορα κράτη της Αφρικής. Εκατοντάδες ΛΟΑΤΚΙ+ Ουγκαντέζοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα αναζητώντας άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ενώ όσο πολλαπλασιάζονται οι σκληρές πολιτικές κατά των ομοφυλοφίλων στην Αφρική, είναι βέβαιο ότι περισσότεροι άνθρωποι θα αναζητήσουν προστασία στο εξωτερικό.

Για όσους παραμένουν στην Ουγκάντα, η ζωή υπό ένα καθεστώς θεσμοθετημένου μίσους πρέπει να είναι τρομακτική. Το πρώτο άτομο που κατηγορήθηκε για «επιβαρυμένη ομοφυλοφιλία» συνελήφθη το 2023. Αργότερα οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν ώστε να αντιμετωπίζει ισόβια αντί για θανατική ποινή, ενώ νωρίτερα φέτος δικαστήριο απέρριψε τελικά την υπόθεση.

Μια έκθεση του Φεβρουαρίου για τις συνέπειες του νόμου, με τίτλο «Νομιμοποιώντας την Ατιμωρησία» (Legalising Impunity), που εκδόθηκε από το ουγκαντέζικο φόρουμ Human Rights Awareness and Promotion Forum, περιγράφει μια ζοφερή πραγματικότητα: η αστυνομία «σπανίως καταγράφει καταγγελίες κακοποίησης και παρενόχλησης από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, προτιμώντας αντίθετα να τα συλλαμβάνει για αδικήματα που σχετίζονται με την ομοφυλοφιλία. Συνήθως, μάλιστα, τους αρνείται την προσωρινή αποφυλάκιση ώστε να οδηγηθούν στη φυλακή».

Πέρα από το γεγονός ότι γεννήθηκε στην Ουγκάντα και διατηρεί διπλή υπηκοότητα, ο Μαμντάνι είναι επίσης ιδιοκτήτης γης στη χώρα. Διαθέτει τέσσερα στρέμματα στην περιοχή Jinja, αξίας μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico. Εκεί γιόρτασε και τον γάμο του πέρυσι, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο οικογενειακό κτήμα. Η Ουγκάντα δεν είναι μια χώρα που άφησε πίσω του πριν από πολλά χρόνια, oι δεσμοί του παραμένουν ισχυροί. Είναι μια χώρα στην οποία ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει σιωπηλός απέναντι στον πόλεμο που διεξάγει η Ουγκάντα κατά της ίδιας ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που δηλώνει ότι στηρίζει όταν αυτό δεν έχει πολιτικό κόστος, ή όταν μπορεί ακόμη και να του αποφέρει πολιτικό όφελος.

Το ζήτημα αναδείχθηκε και κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την Rebecca Kadaga, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουγκάντας και επί χρόνια υποστηρίκτρια αντιομοφυλοφιλικής νομοθεσίας. Μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον ρόλο της Καντάγκα. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, αρχεία δείχνουν ότι ο πατέρας του τη γνώριζε επί χρόνια.

Η κριτική που άσκησε ο Μαμντάνι στην Καντάγκα και στις πολιτικές της Ουγκάντας έγινε μόνο αφότου βρέθηκε στο στόχαστρο κατά την προεκλογική περίοδο. Από τότε που έγινε δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δεν έχει χρησιμοποιήσει το σημαντικό δημόσιο βήμα που διαθέτει για να ζητήσει από την κυβέρνηση της πατρίδας του να καταργήσει αυτόν τον αποκρουστικό νόμο.

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει τα μποϊκοτάζ και τις αποεπενδύσεις κατά του Ισραήλ λόγω των πολιτικών της κυβέρνησής του. Πότε θα αποεπενδύσει από την ακίνητη περιουσία που κατέχει στην Ουγκάντα ή θα στηρίξει μποϊκοτάζ κατά μιας χώρας που εφαρμόζει μια τόσο βάρβαρη αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτική;

Το περασμένο φθινόπωρο, η African Human Rights Coalition δημοσίευσε ανοικτή επιστολή προς τον Μαμντάνι, απαιτώντας να καταδικάσει δημόσια τον Νόμο κατά της Ομοφυλοφιλίας, να ζητήσει την κατάργησή του και να σταθεί στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της Ουγκάντας. Η οργάνωση ξεκίνησε επίσης σχετική εκστρατεία συλλογής υπογραφών, η οποία, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, έχει συγκεντρώσει 6.380 υπογραφές.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά παράδοξη κατάσταση: μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναγκάζεται να ζητά μέσω ψηφίσματος από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι σε έναν νόμο που μπορεί να οδηγήσει στην εκτέλεση ομοφυλόφιλων ανθρώπων.

Τον Απρίλιο, η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Melanie Nathan, έγραψε ότι ο Μαμντάνι «διαθέτει πολιτισμική, πολιτική και ηθική εγγύτητα με αυτή την κρίση, κάτι που ελάχιστοι άλλοι στη θέση του μπορούν να ισχυριστούν».

Γιατί ο Μαμντάνι επιλέγει να μην ασκεί την επιρροή του σε αυτό το ζήτημα είναι ένα ερώτημα που αξίζει να απαντηθεί στους υποστηρικτές του. Πολλοί στήριξαν την υποψηφιότητά του πιστεύοντας ότι θα εκπροσωπούσε ένα νέο είδος ηγεσίας στη Νέα Υόρκη, μια ηγεσία που υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους και τους περιθωριοποιημένους ανεξαρτήτως γεωγραφίας ή πολιτικής σκοπιμότητας.

Έχει αποδείξει ότι είναι ικανός να το κάνει, μιλώντας με ένταση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ. Κανείς δεν μπορεί παρά να ελπίζει ότι θα βρει το ηθικό του κέντρο και σε αυτό το θέμα πριν ολοκληρωθεί ο Μήνας Υπερηφάνειας.

Πηγή: skai.gr

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