Συνάντηση Μητσοτάκη-Χαφτάρ: Στόχος η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Λιβύης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ (Saddam Haftar).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

Πηγή: skai.gr

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