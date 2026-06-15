Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας

Ο Τραμπ φθάνει στη σύνοδο με παράπονα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους κατηγορεί ότι δεν στήριξαν επαρκώς την αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν

Η Ουκρανία αποτελεί το δεύτερο μεγάλο θέμα της συνόδου, με τους Ευρωπαίους να ζητούν συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο και τον Τραμπ να πιέζει για ταχεία λήξη του πολέμου

Οι διαφορές ΗΠΑ - Ευρώπης για το Ιράν, τη Ρωσία και το μέλλον της Ουκρανίας αναμένεται να δοκιμάσουν τις ισορροπίες μεταξύ των ηγετών της G7

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έφθασε στη Γενεύη ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα, όπου η νέα συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο Τραμπ αναχώρησε αεροπορικώς από την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες μετά τη διοργάνωση αγώνα UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν στη σύνοδο της G7 ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, μεταξύ άλλων ανώτατων αξιωματούχων.

Από το αεροδρόμιο της Γενεύης θα μεταβεί στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας, το αλπικό θέρετρο όπου πραγματοποιείται φέτος η σύνοδος των ηγετών της G7.

Αργότερα σήμερα αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον οικοδεσπότη της συνόδου, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο οι σχέσεις του έχουν περάσει κατά καιρούς περιόδους έντασης την τελευταία δεκαετία.

Η φετινή σύνοδος κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας διεξάγεται υπό τη σκιά της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η εφαρμογή της συμφωνίας με την Τεχεράνη, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Ρωσία.

Δείτε live από τη σύνοδο G7:

Μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν έκαναν αρκετά για να προωθήσουν τους αμερικανικούς πολεμικούς στόχους.

Μάλιστα, μιλώντας υποτιμητικά για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ είχε δηλώσει την άνοιξη: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ».

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέτειναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν τους συμβουλεύτηκε εκ των προτέρων για έναν πόλεμο που, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της συνόδου, έχει χαρακτηρίσει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ως ενέργεια «εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου».

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες της G7 αναμένεται να συναντηθούν με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.

Την Τρίτη, ο Τραμπ και οι ομόλογοί του θα συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία υπό όρους που θα θεωρούνται δίκαιοι.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας έντονης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο πέρυσι, ότι «δεν έχει τα χαρτιά», πιέζοντάς τον να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός. Έκτοτε, όμως, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν βελτιώσει τη θέση τους στο πεδίο της μάχης, αξιοποιώντας ένα εξελιγμένο οπλοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις ρωσικές δυνάμεις.

Όποια «χαρτιά» διέθετε ο Ζελένσκι το 2025, διαθέτει ισχυρότερα σήμερα, εκτιμούν αναλυτές, Ευρωπαίοι ηγέτες και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Σύμφωνα με αυτούς, η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας δίνει στον Τραμπ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ ώστε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσύρει τα στρατεύματά του και να τερματίσει τον πόλεμο. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιλέξει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Ερωτηθείς για το τι αναμένεται να πει ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7, ένας από τους στενούς του συμμάχους, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, δήλωσε στο NBC News:

«Θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη στήριξης στο θέμα του Ιράν. Και ελπίζω ότι θα επαναπροσδιορίσει τη στάση του και θα επανεμπλακεί στο ζήτημα Ουκρανίας - Ρωσίας. Ελπίζω να κατανοήσει ότι η Ουκρανία όχι μόνο αντέχει, αλλά βρίσκεται πλέον δύναται να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν ώστε να τελειώσει αυτή η υπόθεση».

Ένας απρόβλεπτος παράγοντας σε κάθε διεθνή σύνοδο είναι η διάθεση του ίδιου του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο Εβιάν αμέσως μετά τον αγώνα του Ultimate Fighting Championship (UFC) που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, μια εκδήλωση την οποία ανέμενε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Όσο αισιόδοξος κι αν εμφανίζεται ο Τραμπ πριν από τη σύνοδο, η συνύπαρξή του με τους ηγέτες της Δύσης έχει κατά καιρούς προκαλέσει εντάσεις. Στη σύνοδο της G7 το 2018, κατά την πρώτη του θητεία, αρνήθηκε να υπογράψει το κοινό ανακοινωθέν και χαρακτήρισε τον τότε πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό «πολύ ανέντιμο και αδύναμο».

Την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, αμφισβήτησε ακόμη και τη χρησιμότητα της ίδιας της G7.

Αυτή τη φορά, ο Εμανουέλ Μακρόν καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα σύγκρουση ή διπλωματική ένταση κατά τη διάρκεια της συνόδου.

Η Γαλλία μετέθεσε τη σύνοδο κορυφής της G7 κατά μία ημέρα, ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μη χάσει τον αγώνα UFC που συνέπεσε με τα 80ά γενέθλιά του.

Μετά την ολοκλήρωση της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί, κατόπιν πρόσκλησης του Εμανουέλ Μακρόν, στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών για ιδιωτικό δείπνο με τον Γάλλο πρόεδρο.

«Ο πρόεδρος Μακρόν του απηύθυνε αυτή την ιδιωτική πρόσκληση για ένα πολυτελές δείπνο στις Βερσαλλίες, γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ απολαμβάνει την επισημότητα και τη μεγαλοπρέπεια τέτοιων εκδηλώσεων, ενώ δεν φαίνεται να έχει απευθυνθεί αντίστοιχη πρόσκληση στους υπόλοιπους ηγέτες», δήλωσε ο Νεντ Πράις, πρώην εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Παρά τις κινήσεις καλής θέλησης, οι εντάσεις που έχουν συσσωρευτεί τον τελευταίο χρόνο εξακολουθούν να βαραίνουν τις διατλαντικές σχέσεις. Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του εκφράζοντας την επιθυμία να μετατραπεί ο Καναδάς, μέλος της G7, στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη με την απειλή του να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αποτελούν ένα ακόμη σημείο τριβής. Στις δύο πλευρές του Ατλαντικού επικρατεί η αίσθηση ότι η άλλη πλευρά δεν προσφέρει την υποστήριξη που απαιτούν οι περιστάσεις.

Οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες, που αντιμετωπίζουν με ανησυχία μια ενδεχόμενη ενίσχυση της Ρωσίας, θεωρούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν αποκλειστικά υπεύθυνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και επιδιώκουν τη διατήρηση της ουκρανικής κυριαρχίας. Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε πριν από τη σύνοδο ότι το Παρίσι επιθυμεί κοινή θέση της G7 υπέρ της συνέχισης της στήριξης προς το Κίεβο και κατά οποιασδήποτε παραχώρησης ουκρανικών εδαφών στη Μόσχα.

Ο Τραμπ, αντίθετα, έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση, επικρίνοντας κατά καιρούς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή δεν εμφανίζεται πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό που θα έβαζε γρήγορα τέλος στις εχθροπραξίες. Η πάγια θέση του Αμερικανού προέδρου είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει άμεσα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι η βιασύνη του για μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που σήμερα δεν ελέγχονται από τη Ρωσία και ανήκουν διεθνώς στην Ουκρανία.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος. Θα είμαστε ικανοποιημένοι αν αυτό συμβεί με οποιονδήποτε τρόπο είναι εφικτός», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης σε ενημέρωση δημοσιογράφων την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η απροθυμία των Ευρωπαίων να συμμετάσχουν στην επίθεση κατά του Ιράν ενισχύει την πεποίθηση του Τραμπ ότι, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη βοήθεια των συμμάχων τους, εκείνοι δεν ανταποκρίνονται.

«Το παράδοξο είναι ότι οι ΗΠΑ μάς λένε πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα για το Ιράν», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Και πολλοί Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ μάς άφησαν μόνους στο θέμα της Ουκρανίας. Ισχύουν και τα δύο».

Παραμονή της συνόδου, τόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του. Και οι δύο έθεσαν το ζήτημα του πολέμου, επιχειρώντας να επηρεάσουν τη στάση του ενόψει των κρίσιμων συζητήσεων με τους ηγέτες της G7.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο τις εξελίξεις στο μέτωπο και «το πώς έχει ενισχυθεί η θέση μας».

Από την πλευρά του, ο Πούτιν φρόντισε να επαινέσει τον Τραμπ, γνωρίζοντας ότι εκτιμά τις προσωπικές φιλοφρονήσεις.

«Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκρυψε τον σεβασμό του για τις μαχητικές ιδιότητες του Ντόναλντ Τραμπ, την ικανότητά του να αντέχει τα χτυπήματα, να ξεπερνά επιτυχώς τα εμπόδια και να επιτυγχάνει επίμονα τους στόχους του», ανέφερε η ρωσική ανακοίνωση για τη σχεδόν ωριαία τηλεφωνική επικοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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