Κόνιτσα: Το κοντέινερ ήταν η «κατοικία» των 4 αδερφών που απανθρακώθηκαν για 3 δεκαετίες μετά το σεισμό του 1996

Του Παναγιώτη Αχλατλή

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τραγωδία στην Κόνιτσα, όπου τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια τα ξημερώματα της Δευτέρας έχασαν τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ που διέμεναν.

Το μοιραίο κοντέινερ, ήταν η «κατοικία» τους για τρεις ολόκληρες δεκαετίες μετά τον μεγάλο σεισμό του 1996 στην περιοχή. Το κράτος τους είχε προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της κατοικίας τους. Εκείνοι, όμως, την αρνήθηκαν κατηγορηματικά καθώς δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τη γη τους.

Τα τέσσερα αδέλφια απομονώθηκαν και συνέχισαν τη ζωή τους στο κοντέινερ, στο εσωτερικό του οποίου 30 χρόνια μετά άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Η τοπική κοινωνία γνώριζε την προβληματική αυτή κατάσταση. Οι τοπικές αρχές όπως και οι κάτοικοι στάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο πλευρό τους ωστόσο όπως αποδείχθηκε αυτό δεν ήταν αρκετό. Στο παρελθόν οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου είχαν αναγκαστεί να ενημερώσουν την Εισαγγελία εκρόσωπος της οποίας, είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο.

Η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία.

Πηγή: skai.gr

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