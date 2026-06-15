ΥΠΕΞ Βουλγαρίας: Καταδικάζει τον εμπρησμό οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας καταδίκασε έντονα τον πυρπολισμό οχημάτων με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες κοντά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια.

«Η επιδεικτική αυτή επιθετική πράξη απειλεί την υγεία και τη ζωή των υπαλλήλων της πρεσβείας μας στα Σκόπια. Χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση του Βούλγαρου προξένου με πυροσβεστήρα, η ζημιά από αυτόν τον σκόπιμο εμπρησμό θα μπορούσε να είναι σημαντικά μεγαλύτερη» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Βουλγαρίας.

«Επιμένουμε στην άμεση και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης γι΄ αυτή την υπόθεση. Αυτή η τελευταία επίθεση εναντίον της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων είναι αποτέλεσμα επιθετικού πολιτικού λόγου, υποκίνησης μίσους και έλλειψης επαρκούς αντίδρασης από τους θεσμούς (της Βόρειας Μακεδονίας) σε προηγούμενα παρόμοια περιστατικά. Το βουλγαρικό κράτος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλους τις καθιερωμένες πρακτικές για να αντιταχθεί στις προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας φόβου για τους Βούλγαρους στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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