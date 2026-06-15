Με κέρδη 1,69% έκλεισε το Χρηματιστήριο - Σε νέα υψηλά 17 ετών η αγορά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά σημείωσαν ισχυρή άνοδο, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών, λόγω της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν κέρδη, ενώ οι δείκτες στη Wall Street άνοιξαν σε θετικό έδαφος μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως της Alpha Bank, Aegean, Elvalhalcor, Πειραιώς και Eurobank υπεραπέδωσαν, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να αυξάνεται κατά 2,85 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών, στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που οδήγησε στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Κέρδη καταγράφουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ σε θετικό έδαφος άνοιξαν και οι δείκτες στη Wall Stret, μετά την αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή με την ανακοίνωση συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Aegean, της Elvalhalcor, της Πειραιώς και της Eurobank, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 2,85 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.462,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,69%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.478,13 μονάδες (+2,33%).

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2009 (2.497,15 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 374,398 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 55.227.895 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,34%), Aegean Airlines (+4,68%), Elvalhalcor (+4,04%), της Πειραιώς (+3,23%) και της Eurobank (+3,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Motor Oil (-3,76%), του ΟΛΠ (-2,56%) και της Σαράντης (-1,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.477.473 και 10.982.705 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 64,04 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Bank (+6,34%) και Ίλυδα (+5,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-5,56%) και Motor Oil (-3,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,9000 +0,51%

ALLWYN:13,8600 -0,50%

ΚΥΠΡΟΥ:9,8000 +0,98%

METLEN:41,5400 -0,05%

OPTIMA:10,5000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 54,1500 +2,75%

ALPHA BANK: 4,1950 +6,34%

AEGEAN AIRLINES: 12,7400 +4,68%

VIOHALCO: 19,6600 +2,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,7800 +0,22%

ΔΑΑ:10,5700 +0,86%

ΔΕΗ: 22,9000 +1,06%

COCA COLA HBC:53,2000 +1,92%

ΕΛΠΕ: 10,1700 +0,49%

ELVALHALCOR: 4,7600 +4,04%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3000 +2,55%

ΕΥΔΑΠ: 10,3800 +0,58%

EUROBANK: 4,1930 +3,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6250 -0,60%

MOTOR OIL: 38,3800 -3,76%

JUMBO: 23,0000 +1,68%

ΟΛΠ:38,0000 -2,56%

ΟΤΕ: 19,2900 +0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3420 +3,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,0600 -1,70%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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