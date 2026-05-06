Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αντέδρασε στις εκκλήσεις των ΗΠΑ να κάνουν παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ή να αντιμετωπίσουν θανατηφόρα βία, λέγοντας: «Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε», προσθέτοντας ότι τα μέλη της σιιτικής πίστης «δεν μπορούν να εξαναγκαστούν με τη βία».

«Εμείς οι Μουσουλμάνοι έχουμε ήδη παραδοθεί στον Παντοδύναμο· κανείς άλλος δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και, στην τηλεφωνική επικοινωνία, προέτρεψε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις στρατιωτικές απειλές στη Μέση Ανατολή.

We Muslims have already surrendered to the Almighty; no one else can make us surrender.



In my call with Iraq's PM @AliFalihAlzaidy, I urged the US to remove military threats from our region; followers of the Shia school cannot be coerced by force. #Iran #Iraq https://t.co/9Fh1XJyl0F — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 5, 2026

Πηγή: skai.gr

