Πεζεσκιάν περί παραχωρήσεων στις διαπραγματεύσεις: «Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε»

Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αντέδρασε στις εκκλήσεις των ΗΠΑ να κάνουν παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου ή να αντιμετωπίσουν θανατηφόρα βία, λέγοντας: «Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε», προσθέτοντας ότι τα μέλη της σιιτικής πίστης «δεν μπορούν να εξαναγκαστούν με τη βία».

«Εμείς οι Μουσουλμάνοι έχουμε ήδη παραδοθεί στον Παντοδύναμο· κανείς άλλος δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και, στην τηλεφωνική επικοινωνία, προέτρεψε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις στρατιωτικές απειλές στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μασούντ Πεζεσκιάν Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
