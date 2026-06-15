Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 17.40 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας Βάρης. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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