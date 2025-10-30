Δεν πίστευε στα μάτια του ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Σουηδία όταν ανακάλυψε έναν ολόκληρο μεσαιωνικό θησαυρό ενώ έσκαβε σε μια παραλία για σκουλήκια, για να τα χρησιμοποιήσει ως δόλωμα.

Sweden: Archaeologists study the recovery of a vast silver treasure which includes pearls, coins rings and more from the 20th century



Take a look!@SaroyaHem brings you this report pic.twitter.com/8mAqYqM0Sv October 24, 2025

Σκάβοντας στην άμμο, ο άνδρας βρήκε ένα καζάνι γεμάτο με μεσαιωνικά δαχτυλίδια, μενταγιόν και αρκετές χιλιάδες νομίσματα, τα οποία ήταν όλα εξαιρετικά καλά διατηρημένα.

@ Länsstyrelsen Stockholm/Richard Grönwall, Uppdrag arkeologi

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακάλυψη έγινε στην κομητεία της Στοκχόλμης, όπου βρίσκονται 26 δήμοι. Ο άνδρας έκανε την εντυπωσιακή ανακάλυψη σε ακτή κοντα στο εξοχικό του, ωστόσο η τοποθεσία δεν κατονομάζεται, ούτε τα στοιχεία του τυχερού ψαρά.

«Ο άνδρας ανέφερε την ανακάλυψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας και οι αρχαιολόγοι ερευνούν τώρα τον χώρο και εξετάζουν τα νομίσματα, τις χάντρες, τα δαχτυλίδια και τα μενταγιόν που αποτελούν τον θησαυρό», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι αρμόδιες σουηδικές αρχές.

@ Länsstyrelsen Stockholm/Richard Grönwall, Uppdrag arkeologi

Η Σοφία Άντερσον, αρχαιοδίφης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας της Στοκχόλμης, χαρακτήρισε τα ευρήματα «έναν από τους μεγαλύτερους ασημένιους θησαυρούς από τον πρώιμο Μεσαίωνα που έχουν βρεθεί ποτέ στη Σουηδία».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πόσα νομίσματα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 20.000» πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

