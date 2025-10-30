Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ψαράς που έσκαβε για σκουλήκια ανακάλυψε έναν τεράστιο μεσαιωνικό θησαυρό - Βίντεο, φωτογραφίες

Σκάβοντας στην άμμο, ο άνδρας βρήκε ένα καζάνι γεμάτο με μεσαιωνικά δαχτυλίδια, μενταγιόν και αρκετές χιλιάδες νομίσματα, όλα εξαιρετικά καλά διατηρημένα

θησαυρος

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας  ερασιτέχνης ψαράς στη Σουηδία όταν ανακάλυψε έναν ολόκληρο μεσαιωνικό θησαυρό ενώ έσκαβε σε μια παραλία για σκουλήκια, για να τα χρησιμοποιήσει ως δόλωμα. 

Σκάβοντας στην άμμο, ο άνδρας βρήκε ένα καζάνι γεμάτο με μεσαιωνικά δαχτυλίδια, μενταγιόν και αρκετές χιλιάδες νομίσματα, τα οποία ήταν όλα εξαιρετικά καλά διατηρημένα.

θησαυρος

@ Länsstyrelsen Stockholm/Richard Grönwall, Uppdrag arkeologi

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακάλυψη έγινε στην κομητεία της Στοκχόλμης, όπου βρίσκονται 26 δήμοι. Ο άνδρας έκανε την εντυπωσιακή ανακάλυψη σε ακτή κοντα στο εξοχικό του, ωστόσο η τοποθεσία δεν κατονομάζεται, ούτε τα στοιχεία του τυχερού ψαρά. 

«Ο άνδρας ανέφερε την ανακάλυψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας και οι αρχαιολόγοι ερευνούν τώρα τον χώρο και εξετάζουν τα νομίσματα, τις χάντρες, τα δαχτυλίδια και τα μενταγιόν που αποτελούν τον θησαυρό», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι αρμόδιες σουηδικές αρχές. 

θησαυρος

@ Länsstyrelsen Stockholm/Richard Grönwall, Uppdrag arkeologi

Η Σοφία Άντερσον, αρχαιοδίφης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κομητείας της Στοκχόλμης, χαρακτήρισε τα ευρήματα «έναν από τους μεγαλύτερους ασημένιους θησαυρούς από τον πρώιμο Μεσαίωνα που έχουν βρεθεί ποτέ στη Σουηδία».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πόσα νομίσματα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα 20.000» πρόσθεσε. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σουηδία αρχαιολογικά ευρήματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark