Η Κίνα πραγματοποίησε ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες στη Νότια Σινική Θάλασσα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της Διοίκησης του Κινεζικού Νότιου Θεάτρου Επιχειρήσεων.

«Σε μία προσπάθεια πρόκλησης προβλημάτων στη Νότια Σινική Θάλασσα, η πλευρά των Φιλιππίνων παρέσυρε χώρες εκτός της περιοχής, πραγματοποιώντας τη λεγόμενη «διμερή αεροπορική περιπολία» και υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Οι δυνάμεις της Διοίκησης του Νοτίου Θεάτρου Επιχειρήσεων θα παραμείνουν σε υψηλή ετοιμότητα διασφαλίζοντας αποφασιστικά την εδαφική ακεραιότητα, τα δικαιώματα ναυσιπλοΐας, αλλά και τα συμφέροντα της Κίνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πρεσβεία των Φιλιππίνων στο Πεκίνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

