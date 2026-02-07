Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Κίνα για κρυφή πυρηνική έκρηξη το 2020, όπως αποκάλυψε ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών για τον έλεγχο των εξοπλισμών, στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

Η Κίνα προετοιμάζει πυρηνικές δοκιμές «με καθορισμένες αποδόσεις εκατοντάδων τόνων» και φέρεται να έχει παρέμβει στα διεθνή συστήματα σεισμικής παρακολούθησης για να καλύψει προηγούμενες εκρήξεις.

Η Ρωσία παρέχει βοήθεια στην Κίνα για την ανάπτυξη σχάσιμου υλικού που απαιτείται για την ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου, γεγονός που δίνει αφορμή στις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το μορατόριουμ δεκαετιών στις πυρηνικές δοκιμές.

Μετά τη Ρωσία και το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τον κινεζικό κίνδυνο. Ο κορυφαίος αξιωματούχος των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνος για τα πυρηνικά όπλα, κατηγόρησε την Παρασκευή την Κίνα ότι πραγματοποίησε μια κρυφή πυρηνική έκρηξη το 2020, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες μυστικές υπόγειες δοκιμές από την Κίνα και τη Ρωσία έδωσαν στην Ουάσινγκτον λόγο να διεξάγει «παράλληλα βήματα», εγκαταλείποντας ένα μορατόριουμ δεκαετιών στις πυρηνικές δοκιμές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.



Ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών για τον έλεγχο των εξοπλισμών, δήλωσε την Παρασκευή στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη ότι το Πεκίνο προετοιμάζει δοκιμές «με καθορισμένες αποδόσεις εκατοντάδων τόνων» και έχει παρέμβει στα διεθνή συστήματα σεισμικής παρακολούθησης για να καλύψει προηγούμενες εκρήξεις.



«Σήμερα, μπορώ να αποκαλύψω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωρίζει ότι η Κίνα έχει διεξάγει πυρηνικές δοκιμές... Η Κίνα πραγματοποίησε μια τέτοια δοκιμή που παράγει απόδοση στις 22 Ιουνίου 2020», δήλωσε ο ΝτιΝάνο, προσθέτοντας ότι η Ρωσία βοηθά το Πεκίνο στην ανάπτυξη του σχάσιμου υλικού που απαιτείται για την τροφοδοσία του πυρηνικού οπλοστασίου του.



Τα σχόλια του Αμερικανού υφυπουργού προσέφεραν νέα οπτική στην ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μια ημέρα νωρίτερα ότι δεν θα επιδιώξει να ανανεώσει τη συμφωνία New START, την τελευταία σημαντική συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν αντ' αυτού μια «νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη» συμφωνία. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε διατάξει τις ΗΠΑ να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων «άμεσα» - κάτι που δεν έχουν κάνει από το 1992 - επικαλούμενος την ανάγκη να είναι ανάλογες με τις «μυστικές δοκιμές από τη Ρωσία και την Κίνα».



«Οι κατά συρροή ρωσικές παραβιάσεις, η αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων και τα ελαττώματα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της New START δίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια σαφή επιταγή να ζητήσουν μια νέα αρχιτεκτονική που να αντιμετωπίζει τις απειλές του σήμερα, όχι εκείνες μιας περασμένης εποχής», δήλωσε ο ΝτιΝάνο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι «περιορισμοί» που επιβλήθηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του μονομερούς μορατόριουμ με τη Ρωσία είχαν τροφοδοτήσει την ταχεία ανάπτυξη του οπλοστασίου της Κίνας.



Η Ρωσία, σημείωσε, είχε δοκιμάσει με επιτυχία τον πύραυλο κρουζ 9M730 Burevestnik "Skyfall" και το μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα Status-6 Poseidon "Doomsday" με πυρηνικό οπλισμό τους «τελευταίους μήνες». Ο ΝτιΝάνο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ για τις φερόμενες κινεζικές και ρωσικές δοκιμές.



Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι τηρεί ένα μορατόριουμ πυρηνικών δοκιμών και μια πολιτική «μη πρώτης χρήσης» των πυρηνικών όπλων.



Ο Κινέζος εκπρόσωπος Λιου Πενγκιού τόνισε πως το Πεκίνο ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τη "δέσμευσή τους για ένα μορατόριουμ στις πυρηνικές δοκιμές και θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να διατηρήσουν το διεθνές καθεστώς πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης".



Ο ΝτιΝάνο διεμήνυσε ότι ο Λευκός Οίκος θα πιέσει για μια ευρύτερη συμφωνία που θα εκτείνεται πέρα από τη διμερή συμφωνία με τη Ρωσία, σηματοδοτώντας ότι η Ουάσινγκτον θα επιδιώξει να φέρει την Κίνα και άλλα πυρηνικά κράτη σε ένα πλαίσιο - αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η σύναψη ενός τέτοιου συμφώνου θα είναι δύσκολη.



«Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι αυτή η διαδικασία θα είναι γρήγορη ή εύκολη», αναγνώρισε ο ΝτιΝάνο. «Θα απαιτήσει τη συμμετοχή περισσότερων από τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».



Το Πεκίνο ιστορικά αρνείται να συμμετάσχει σε μια τέτοια συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι το οπλοστάσιό του παραμένει πολύ μικρότερο από αυτό των ΗΠΑ και της Ρωσίας και ότι δεν θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μέχρι το απόθεμά του να πλησιάσει την ισοτιμία με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Ωστόσο, έχει δηλώσει δημόσια ότι τηρεί ένα εθελοντικό μορατόριουμ στις δοκιμές βάσει της Συνθήκης Πλήρους Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), την οποία υπέγραψε το 1996 αλλά δεν επικύρωσε ποτέ.



Μια έκθεση του Πενταγώνου που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο ανέφερε ότι η Κίνα διαθέτει περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές και ότι ενώ η παραγωγή επιβραδύνθηκε τον τελευταίο χρόνο, παραμένει σε καλό δρόμο για να αποκτήσει 1.000 έως το 2030. Συγκριτικά, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας είναι περίπου 4.300 κεφαλές, με τις ΗΠΑ να διαθέτουν περίπου 3.700 τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια αξιολόγηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.



Οι προσπάθειες για την ένταξη της Κίνας σε μια νέα συμφωνία θα περιπλεχθούν από το σχεδόν πλήρες «πάγωμα» του πυρηνικού διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου τα τελευταία χρόνια, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκτροχιαστεί από ευρύτερες εντάσεις. Το 2024, η Κίνα ανέστειλε δημόσια τις πυρηνικές συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε απάντηση στις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Ταϊβάν.

«Η Ουάσινγκτον ασκεί αυξανόμενη πίεση στο Πεκίνο για να διευκρινίσει και να περιορίσει την ιστορική του πυρηνική ενίσχυση, έναν σημαντικό παράγοντα της απόφασης των ΗΠΑ να αφήσουν τη New START και να έχουν εκ νέου επιλογή ενίσχυσης των δυνατοτήτων των ΗΠΑ», δήλωσε ο Τονγκ Ζάο, ειδικός στο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Κίνας στο Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank της Ουάσινγκτον.



«Η κατηγορηματική δήλωση του ΝτιΝάνο ότι η Κίνα διεξάγει πυρηνικές δοκιμές - και χρησιμοποιεί τεχνικές για να τις αποκρύψει - είναι πρωτοφανώς συγκεκριμένη και δυσκολεύει το Πεκίνο να αποφύγει τις εκκλήσεις για διευκρινίσεις», πρόσθεσε. «Η κύρια ανησυχία της Ουάσιγκτον δεν είναι πλέον η Ρωσία... αντίθετα, το Πεκίνο θεωρείται ότι έχει τόσο την ικανότητα όσο και τη βούληση να αμφισβητήσει την στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ».



Η ανάλυση κυβερνητικών εγγράφων και δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι οι βασικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Κίνας επεκτείνονται ραγδαία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατιωτικής ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει μια σαρωτική ανακαίνιση ενός δικτύου απόρρητων τοποθεσιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξαρτημάτων κεφαλών, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πυρηνικής έκρηξης.



Ενώ οι κατηγορίες του ΝτιΝάνο σηματοδοτούν την πρώτη δημόσια αναφορά των ΗΠΑ ότι το Πεκίνο πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη δοκιμή, οι προηγούμενες αναφορές του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Πενταγώνου ανέφεραν ότι η Κίνα είναι πιθανό να έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές χαμηλής απόδοσης στην μυστική εγκατάσταση Λοπ Νουρ - τον τόπο της πρώτης δοκιμής ατομικής βόμβας το 1964. Η έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η συνέχιση των εργασιών στον χώρο το 2020, μαζί με την «έλλειψη διαφάνειας της Κίνας στις δραστηριότητες πυρηνικών δοκιμών», είχε εγείρει ανησυχίες σχετικά με την προσήλωσή της στο «πρότυπο μηδενικής απόδοσης» των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους.



Οι δοκιμές μηδενικής απόδοσης – ή υποκρίσιμες - δεν παράγουν αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση, και επομένως δεν οδηγούν σε μετρήσιμη απόδοση πυρηνικών εκρηκτικών. Οι πυρηνικές δοκιμές χαμηλής απόδοσης - οι οποίες εξακολουθούν να απαγορεύονται βάσει της CTBT - παράγουν σχετικά μικρές εκρηκτικές εκροές, συχνά πιο δύσκολο να ανιχνευθούν, ενώ οι δοκιμές υψηλής απόδοσης παράγουν πολύ μεγαλύτερες εκρήξεις που αποσκοπούν στην επικύρωση της πλήρους ικανότητας πυρηνικής κεφαλής.

Πηγή: The Washington Post

