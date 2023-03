Mεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ - Δείτε βίντεο

Το εργοτάξιο κατασκευής ενός ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη πυροσβεστών, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης.

A fire broke out at a redevelopment site in Tsim Sha Tsui, Hong Kong, causing damage to several nearby buildings, including the five-star hotel Sheraton Hotel and Hermes House. Authority issued No. 4 alarm fire at 1:46am #Reuters #hk #Breaking_News #hongkongfire pic.twitter.com/4fWuCXd2WP

Η φωτιά ξέσπασε στις 23.11 τοπική ώρα (17.11 ώρα Ελλάδας) στο Τσιμ Σα Τσούι, μια πολυσύχναστη εμπορική και τουριστική συνοικία στην παραλιακή οδό. Δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

#emergencyalert Skyscraper under construction on fire in #HongKong fire broke out at a skyscraper being built on the site of the old Mariner’s Club in Tsim Sha Tsui, a major shopping area in Kowloon, Hong Kong 🇭🇰 #Fire pic.twitter.com/2HP9TqIDhc