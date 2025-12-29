Κίνα: «Μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Η Κίνα - όπως είχε προαναγγείλει - άρχισε σήμερα να διεξάγει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια στα ύδατα και στους αιθέρες γύρω από την Ταϊβάν, που συμπεριλαμβάνουν χρήση πραγματικών πυρών, με φόντο την ολοένα πιο τεταμένη ατμόσφαιρα εξαιτίας της πώλησης-μαμούθ όπλων από τις ΗΠΑ στη νήσο,

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας έχουν αναπτύξει «αντιτορπιλικά, φρεγάτες, καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά και drones» στο πλαίσιο των γυμνασίων, που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση «πραγματικών πυρών εναντίον θαλάσσιων στόχων βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν», διευκρίνισε η διοίκηση ανατολικού θεάτρου των κινεζικών εν όπλων δυνάμεων περί τις 11:40 (τοπική ώρα· 05:40 ώρα Ελλάδας).

The People's Liberation Army began to carry out an inter-service exercise surrounding #Taiwan Island on Monday, according to a military spokesman.



Senior Colonel Shi Yi, spokesman for the #PLA Eastern Theater Command, said on Monday morning that his command has launched the… https://t.co/f7bFeJNaX4 pic.twitter.com/kDj2LKxwTR — China Daily (@ChinaDaily) December 29, 2025

Από την πλευρά της η Ταϊβάν ανακοίνωσε πως ανέπτυξε «δυνάμεις» και ότι μονάδες του στρατού της «διεξήγαγαν άσκηση ταχείας αντίδρασης»

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Κίνας και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση στρατιωτικής βίας για να επιτύχει την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα.

Η επίδειξη δύναμης μεγάλης κλίμακας καταγράφεται επίσης έπειτα από εβδομάδες εντάσεων και διπλωματικής διένεξης ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο όσον αφορά τη νήσο, αφού η νέα πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο πως η χώρα της θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης στην Ταϊβάν. Δήλωση που προκάλεσε οργή στο Πεκίνο.

«Σοβαρή προειδοποίηση»

«Από την 29η Μαρτίου, η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ (σ.σ. «λαϊκού απελευθερωτικού στρατού», των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων) αναπτύσσει μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων για τη διεξαγωγή κοινών γυμνασίων με την ονομασία ‘Αποστολή Δικαιοσύνη 2025’», αναφέρει ανακοίνωση που υπογράφεται από τον ταξίαρχο Σι Γι, εκπρόσωπο της διοίκησης.

Τα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων του Πεκίνου θα επικεντρωθούν συγκεκριμένα «σε περιπολίες προετοιμασίας μάχης σε αέρα και θάλασσα, στην εξασφάλιση από κοινού της συνολικής υπεροχής (σ.σ. στα πεδία μαχών), στον αποκλεισμό λιμένων και περιοχών-κλειδιών, καθώς και στην πολυδιάστατη αποτροπή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Σι.

Σε χωριστή ανακοίνωση, χάρτης υποδεικνύει πέντε περιοχές γύρω από την Ταϊβάν όπου πρόκειται να γίνει χρήση «πραγματικών πυρών» από τις 08:00 ως τις 18:00 αύριο Τρίτη (τοπικές ώρες· 02:00 ως 12:00 ώρες Ελλάδας).

«Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται σε κάθε (σ.σ. πολιτικό) πλοίο ή αεροσκάφος (...) να μην εισέλθει στα ύδατα και στον εναέριο χώρο» που υποδεικνύονται στον χάρτη, κατά τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

"The use of the 'Justice Mission 2025' code name emphasizes the legitimacy and legality of our military actions. The drills aim to safeguard national sovereignty and territorial integrity, and to protect the safety and well-being of all Chinese people, including Taiwan… https://t.co/QzFWVvFZ8d pic.twitter.com/272ltb9PvI — China Daily (@ChinaDaily) December 29, 2025

«Η Ταϊβάν εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και την χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για να απειληθούν γειτονικές χώρες», αντέτεινε ανακοίνωση της εκπροσώπου της προεδρίας της νήσου, της Κάρεν Κούο.

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανέφερε από την πλευρά της πως τέσσερα σκάφη της κινεζικής πλησίαζαν στη νήσο και ότι «ανέπτυξε αμέσως σκάφη» σε αντίδραση.

Ο κ. Σι από την άλλη χαρακτήρισε τα γυμνάσια αυτής της εβδομάδας «σοβαρή προειδοποίηση στις αυτονομιστικές δυνάμεις της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’ (...), νόμιμη και απαραίτητη δράση για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ενότητας της Κίνας».

Τα προηγούμενα κινεζικά στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν με τη χρήση πραγματικών πυρών είχαν γίνει τον Απρίλιο -- είχαν επίσης καταδικαστεί από την Ταϊπέι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.