Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 98 τραυματίστηκαν όταν τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.

Ο συρμός είχε αναχωρήσει από τη Σαλίνα Κρους, στις ακτές στον Ειρηνικό, με προορισμό την Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, που έχει παράλια στον Κόλπο του Μεξικού.

Μετά το δυστύχημα «139 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου, 98 τραυματίστηκαν (...) και δυστυχώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

A passenger train carrying 241 passengers and nine crew members derailed on a bridge near Nizanda in southern Mexico on Sunday, leaving at least 13 people dead and 98 others injured, the Secretariat of the Navy said on social media. #Mexico #train pic.twitter.com/nVHrUQbIfs — China Xinhua News (@XHNews) December 29, 2025

Μέλη της «ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Οαχάκα, καθώς και εμπειρογνώμονες και αστυνομικοί, συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες», γνωστοποίησε από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοδόι.

Η σιδηροδρομική γραμμή, που έχει βαφτιστεί Corredor Interoceánico («διωκεάνειος διάδρομος») και συνδέει τα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό με αυτά στον Ατλαντικό, εγκαινιάστηκε το 2023.

Συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά έργα υποδομής που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας.

Την 20ή Δεκεμβρίου, στην ίδια γραμμή, τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα καθώς διέσχιζε ισόπεδο κόμβο στην πολιτεία Τσιάπας (νότια). Σε εκείνο το ατύχημα δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

