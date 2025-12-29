Ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ την Κυριακή, ανέφεραν οι αρχές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένα «ελικόπτερο Enstrom F-28A και ένα ελικόπτερο Enstrom 280C συγκρούστηκαν στον αέρα κοντά στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Hammonton στο Νιου Τζέρσεϊ γύρω στις 11:25 π.μ. τοπική ώρα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, και τα δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν, με το ένα αεροσκάφος να πιάνει φωτιά. Ένα άτομο σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ ένα άλλο διασώθηκε από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η FAA δήλωσε ότι μόνο οι πιλότοι επέβαιναν σε κάθε αεροσκάφος.

«Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν την υπόθεση. Το NTSB θα είναι υπεύθυνο για την έρευνα και θα παράσχει περαιτέρω ενημερώσεις», πρόσθεσε η υπηρεσία.

