Βίντεο ΑΙ: Ο Πούτιν «Άγιος Βασίλης», μοιράζει δώρα σε Κιμ Γιονγκ Ουν, Τραμπ και Ζελένσκι 

Στον Ουκρανό πρόεδρο ο «Άγιος Βασίλης» έφερε χειροπέδες για την Πρωτοχρονιά, στον Μαδούρο μία κονσόλα DJ και στον Ορμπάν ένα εκπτωτικό κουπόνι της Gazprom 

Εμπνευσμένο από το κλίμα των ημερών και το πνεύμα αγάπης των Χριστουγέννων, η ρωσική πρεσβεία στην Κένυα δημοσίευσε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται ως Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στους «καλούς» και «κακούς» ηγέτες του κόσμου. 

Στη λίστα του περιλαμβάνεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν (Βόρεια Κορέα), ο Νικολάς Μαδούρο (Βενεζουέλα), ο Ναρέντα Μόντι (Ινδία), ο Βίκτορ Όρμπαν (Ουγγαρία), ο  Σι Τζινπίνγκ (Κίνα), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τουρκία) — ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο «Άγιος Βασίλης» έφερε χειροπέδες για την Πρωτοχρονιά. 

Δείτε το βίντεο: 

Στα highlights του βίντεο, ο Ορμπάν πήρε για δώρο ένα εκπτωτικό κουπόνι για φυσικό αέριο από την ρωσική Gazprom, ο Μαδούρο μία κονσόλα DJ για να «μιξάρει» τις ομιλίες του και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ένα δίπλωμα «φιλίας» και ένα σπαθί.

Ο Ρώσος πρόεδρος «Άγιος Βασίλης» έστειλε επίσης στον Τραμπ μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία τους και στον Ερντογάν μία «χιονόμπαλα» με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, που κατασκευάζουν από κοινού Ρωσία – Τουρκία.

