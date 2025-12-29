Βίντεο ΑΙ: Ο Πούτιν «Άγιος Βασίλης», μοιράζει δώρα σε Κιμ Γιονγκ Ουν, Τραμπ και Ζελένσκι 

Εμπνευσμένο από το κλίμα των ημερών και το πνεύμα αγάπης των Χριστουγέννων, η ρωσική πρεσβεία στην Κένυα δημοσίευσε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται ως Άγιος Βασίλης μοιράζει δώρα στους «καλούς» και «κακούς» ηγέτες του κόσμου.

Στη λίστα του περιλαμβάνεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν (Βόρεια Κορέα), ο Νικολάς Μαδούρο (Βενεζουέλα), ο Ναρέντα Μόντι (Ινδία), ο Βίκτορ Όρμπαν (Ουγγαρία), ο Σι Τζινπίνγκ (Κίνα), ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τουρκία) — ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο «Άγιος Βασίλης» έφερε χειροπέδες για την Πρωτοχρονιά.

Δείτε το βίντεο:

🤮 They turned Putin into Santa Claus



The Russian embassy in Kenya posted an AI-generated video where Putin hands out gifts to Kim Jong Un, Maduro, Modi, Orbán, Xi Jinping, Erdoğan — and even Trump.



For Zelensky, “Santa” brought handcuffs for New Year’s.



What kind of cringe is… pic.twitter.com/6NJGis9Ucu — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

Στα highlights του βίντεο, ο Ορμπάν πήρε για δώρο ένα εκπτωτικό κουπόνι για φυσικό αέριο από την ρωσική Gazprom, ο Μαδούρο μία κονσόλα DJ για να «μιξάρει» τις ομιλίες του και ο Κιμ Γιονγκ Ουν ένα δίπλωμα «φιλίας» και ένα σπαθί.

Ο Ρώσος πρόεδρος «Άγιος Βασίλης» έστειλε επίσης στον Τραμπ μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία τους και στον Ερντογάν μία «χιονόμπαλα» με το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, που κατασκευάζουν από κοινού Ρωσία – Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.