Εβδομήντα παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στον κοιτώνα δημοτικού σχολείου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 μαθητές, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Κένυας Ριγκάθι Γκατσάγκουα.

«Ακόμη δεν έχουμε βρει 70 παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νεκρά ή τραυματισμένα. Ο ακριβής ορισμός είναι ότι δεν τα έχουμε βρει», είπε ο Γκατσάγκουα μιλώντας σε δημοσιογράφους ακριβώς έξω από την Ακαδημία Χιλσάιντ Ενταράσα, στην κομητεία Νιέρι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα, την ώρα που τα παιδιά κοιμόντουσαν. Η μέση ηλικία των θυμάτων είναι τα 9 χρόνια.

Το σχολείο, όπου φοιτούν περίπου 800 μαθητές από 5 έως 12 ετών, βρίσκεται σε μια ημιαγροτική περιοχή, σχεδόν 170 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ναϊρόμπι.

Έξω από το σχολείο, καμιά εκατοστή γονείς περίμεναν με αγωνία κάποια είδηση για τα παιδιά τους. «Μας έδωσαν ελάχιστες πληροφορίες, μας λένε ότι κάποια παιδιά κατάφεραν να φύγουν, αλλά δεν μας λένε πού πήγαν», είπε ο Φράνσις Ουασίρα, 33 ετών, η κόρη του οποίου είναι μαθήτρια στο σχολείο. «Όσο περισσότερο περιμένω εδώ, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες μου να ξαναδώ το παιδί μου», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κένυας, Κιθούρε Κιντίκι, που επισκέφθηκε τον χώρο της τραγωδίας, είπε ότι κάποια παιδιά κατέφυγαν στα γύρω σπίτια. «Είναι ζωντανά και καλά στην υγεία τους, αλλά φυσικά έχουν υποστεί ψυχολογικό τραύμα. Βρίσκονται ακόμη με εκείνους που τα φιλοξένησαν την προηγούμενη νύχτα», υποστήριξε.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν επιζώντες, τυλιγμένους με γαλάζιες κουβέρτες, να μεταφέρονται σε λεωφορεία. Η Ελίζαμπεθ Νιαμπούρα, μια 35χρονη μητέρα, είπε ότι ο γιος της, ηλικίας 13 ετών, βρέθηκε και έχει γυρίσει στο σπίτι τους. Η ίδια όμως παρέμεινε εκεί για να βοηθήσει να βρεθούν και οι συμμαθητές του. «Μου είπε ότι είδαν καπνό και βγήκαν από το παράθυρο. Είμαι απλώς πολύ χαρούμενη που είναι ζωντανός», είπε η γυναίκα.

Ο ξύλινος σκελετός του κοιτώνα κάηκε και η στέγη από ελενίτ κατέρρευσε. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στο κτίριο.

Σύμφωνα με την Κενυατική Επιτροπή για το Φύλο και την Ισότητα, η οποία ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα εις βάθος για την καταστροφή, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι στον κοιτώνα φιλοξενούνταν υπερβολικά πολλά παιδιά, κατά παράβαση των κανονισμών ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

