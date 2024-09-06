Η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 40 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, αυξάνει την ανθρωπιστική της χρηματοδότηση για ευάλωτους Ουκρανούς πολίτες διαθέτοντας επιπλέον 40 εκατ. ευρώ ενόψει του προσεχούς χειμώνα.

Από το ποσό αυτό, 35 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε ανθρωπιστικά έργα στην Ουκρανία και 5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη των Ουκρανών προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους στη Μολδαβία.

Κύριος στόχος αυτής της χρηματοδότησης είναι να βοηθήσει την Ουκρανία να προετοιμαστεί για τους χειμερινούς μήνες. Στόχος της ΕΕ, από κοινού με τους εταίρους της στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι η επισκευή κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες, η εξασφάλιση του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και η παραγωγή θερμότητας, καθώς και η παροχή στέγης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Στη Μολδαβία, η νέα χρηματοδότηση θα διατεθεί κυρίως για τη βοήθεια των πλέον ευάλωτων προσφύγων.

Στόχος της είναι να τους παράσχει προστασία και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και να βελτιώσει την ετοιμότητα των αρχών για περαιτέρω προσφυγικές ροές.

Η ανακοίνωση αυτής της χρηματοδοτικής βοήθειας συμπίπτει με τη σημερινή συμμετοχή του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς σε ένα περιφερειακό φόρουμ για την πολιτική προστασία στη Λιθουανία, το οποίο επικεντρώνεται στην κινητοποίηση πρόσθετης στήριξης για την Ουκρανία ενόψει του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με την Υπουργό Εσωτερικών της Λιθουανίας κ. Agnė Bilotaitė.

Λένα Φλυτζάνη

