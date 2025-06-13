Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε σήμερα τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν αμέσως από το Ιράν και προειδοποίησε όσους βρίσκονται στο Ιράκ ότι ενδέχεται να περνούν από τον εναέριο χώρο αυτής της χώρας «πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ρουκέτες».

Στην προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υπενθύμισε ότι το Ιράκ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο του και ανέστειλε τη λειτουργία όλων των αεροδρομίων.

«Λόγω των τοπικών γεγονότων, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πετούν πύραυλοι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή ρουκέτες στον εναέριο χώρο του Ιράκ. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναζητήστε καταφύγιο και παραμείνετε στο σημείο όπου βρίσκεστε. Μην εκτίθεστε στα συντρίμμια που πέφτουν» προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες το υπουργείο.

Οι Αμερικανοί πολίτες «δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν στο Ιράν για κανέναν λόγο και πρέπει να αναχωρήσουν από το Ιράν αμέσως», πρόσθεσε. Όσοι δεν είναι σε θέση να φύγουν από τη χώρα, καλούνται να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο όπου βρίσκονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

