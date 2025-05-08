Ένα κινεζικής κατασκευής μαχητικό της πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψε τουλάχιστον δύο ινδικά μαχητικά, χθες Τετάρτη, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ένας εξ αυτών δήλωσε με μεγάλη βεβαιότητα πως ένα πακιστανικό J-10 εξαπέλυσε πυραύλους αέρος-αέρος εναντίον μαχητικών της ινδικής πολεμικής αεροπορίας, καταρρίπτοντας τουλάχιστον δύο αεροσκάφη. Άλλος αξιωματούχος είπε στο Reuters πως τουλάχιστον ένα από τα δύο αεροσκάφη της Ινδίας που καταρρίφθηκαν ήταν γαλλικής κατασκευής Rafale.

Το Νέο Δελχί δεν έχει επιβεβαιώσει καμία κατάρριψη αεροσκάφους των ινδικών ενόπλων δυνάμεων. Ανακοίνωσε μόνο ότι έπληξε «υποδομές τρομοκρατών» σε πακιστανικό έδαφος.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.