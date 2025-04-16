Στην τελική ευθεία για τα εγκαίνια της υψηλότερης γέφυρας στον κόσμο βρίσκεται η Κίνα, με το έργο να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025 στην επαρχία Γκουϊτζού, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN, η γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ (Huajiang Grand Canyon Bridge), όπως ονομάζεται, αγγίζει τα 2.051 πόδια (περίπου 625 μέτρα) σε ύψος από την επιφάνεια του ποταμού — καθιστώντας την κατά 947 πόδια ψηλότερη από τον μέχρι σήμερα κάτοχο του ρεκόρ, τη γέφυρα Μιγιάου (Millau Viaduct) στη Γαλλία.

Το τεράστιο αυτό κατασκευαστικό έργο εκτείνεται πάνω από το επιβλητικό φαράγγι Huajiang — γνωστό και ως «ρωγμή της γης» — και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κίνας να ενισχύσει τις υποδομές της, ιδιαίτερα σε ορεινές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Γκουϊτζού, που βρίσκεται περίπου 1.300 χιλιόμετρα δυτικά του Σενζέν.

Η γέφυρα, κατασκευασμένη με χαλύβδινα δικτυώματα και μορφή αναρτημένης γέφυρας, έχει συνολικό μήκος σχεδόν 9.500 πόδια (περίπου 2,9 χιλιόμετρα), ενώ οι χαλύβδινοι φορείς της υπολογίζεται ότι ζυγίζουν 22.000 τόνους – όσο περίπου τρεις Πύργοι του Άιφελ.

Η κατασκευή ξεκίνησε επισήμως στις 18 Ιανουαρίου 2022 και βρίσκεται ήδη στο 95% της ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανικό του έργου, Τζανγκ Σενγκλίν, της εταιρείας Guizhou Highway Group. Όπως δήλωσε στην κρατική εφημερίδα China Daily, η γέφυρα αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η σημασία της, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνική ή αρχιτεκτονική: η λειτουργία της θα μειώσει τον χρόνο διέλευσης από το φαράγγι από δύο ώρες σε μόλις ένα λεπτό, σύμφωνα με τοπικά κρατικά μέσα.

«Μόλις δοθεί στην κυκλοφορία, αυτό το υπερκατασκευαστικό έργο που “σκίζει” τη γη θα είναι το πρώτο του είδους του στον κόσμο και θα αναδείξει την τεχνική υπεροχή της Κίνας στον τομέα των υποδομών», τόνισε ο Τζανγκ.

Η Κίνα διατηρεί ήδη σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες στον κόσμο, με την επαρχία Γκουϊτζού να ξεχωρίζει ως κατασκευαστικό «θαύμα» των τελευταίων δεκαετιών. Η γέφυρα του Χουατζιάνγκ έρχεται να προστεθεί σε αυτό το εντυπωσιακό ρεπερτόριο και να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή φήμη της Κίνας ως παγκόσμιου ηγέτη στις κατασκευές.

Πηγή: skai.gr

