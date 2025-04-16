ΗΠΑ: Μετριάζουν τις απαιτήσεις τους για την αποπληρωμή της βοήθειας από την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως έχουν μετριάσει τις απαιτήσεις τους για την αποπληρωμή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία κατά τις συνομιλίες για συμφωνία μεταξύ των δύο εθνών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Bloomberg.

Μετά από έναν γύρο διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μείωσε τις εκτιμήσεις της για τη βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ στο Κίεβο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό είναι πιο κοντά στην εκτίμηση της ίδιας της Ουκρανίας για αμερικανική βοήθεια άνω των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο για μια συμφωνία για την κατανομή των κερδών από μελλοντικά ουκρανικά επενδυτικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών και των υποδομών.

Η Ουάσιγκτον βλέπει τη συμφωνία ως αποζημίωση για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα και άλλη βοήθεια που δόθηκε στην Ουκρανία υπό τον τέως πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από τρία χρόνια.

Τέλη Μαρτίου το Bloomberg έφερε στο φως προσχέδιο συμφωνίας έναντι του Κιέβου που παρέπεμπε σε αποικιοκρατικές εποχές.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης θα χορηγούσε στις ΗΠΑ το «δικαίωμα της πρώτης προσφοράς» για κέρδη που μεταφέρονται σε ειδικό επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης που θα ελέγχεται από την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο, οι ΗΠΑ επεδίωκαν έλεγχο όλων των σημαντικών μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές και ορυκτά στην Ουκρανία, αποκτώντας βέτο σε οποιονδήποτε δυνητικό ρόλο των άλλων συμμάχων του Κιέβου και υπονομεύοντας την προσπάθειά του για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κίεβο αναζητά καλύτερους όρους, και αρνείται να αναγνωρίσει την προηγούμενη βοήθεια των ΗΠΑ ως χρέος.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg μέχρι να υπογραφεί μια συμφωνία. Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν σε αίτημα του πρακτορείου για σχόλιο. Οι τεχνικές συνομιλίες ήταν εξαιρετικά παραγωγικές, δήλωσε πάντως εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι ανυπομονούν να ολοκληρώσουν σύντομα τις διαπραγματεύσεις.

