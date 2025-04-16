Τα Ταχυδρομεία του Χονγκ Κονγκ έκαναν γνωστό σήμερα πως αποφάσισαν να ανασταλούν οι αποστολές δεμάτων με προορισμό τις ΗΠΑ, αντιδρώντας στις «καταχρηστικές» αυξήσεις των τελωνειακών δασμών που αποφασίστηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι έπαψαν να «δέχονται ταχυδρομικές αποστολές εμπορευμάτων» με προορισμό τις ΗΠΑ. Το μέτρο αυτό τίθεται σε ισχύ άμεσα για τις αποστολές διά θαλάσσης και θα τεθεί σε ισχύ από την 27η Απριλίου για τις μεταφορές αεροπορικώς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο έβαλε τέλος στις εξαιρέσεις από τους τελωνειακούς δασμούς που προβλέπονταν για τα μικρά δέματα με προέλευση την Κίνα, για παράδειγμα αυτά που αποστέλλονται από μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein και Temu.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ ανταλλάσσουν ομοβροντίες υπέρογκων δασμών. Η Ουάσιγκτον επέβαλε επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς (+145%) στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στην επικράτειά της, πέρα από τους προϋπάρχοντες, που εφαρμόζονταν προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος. Το Πεκίνο ανταπέδωσε επιβάλλοντας επίσης δυσθεώρητους δασμούς (+125%).

Προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που είχε υπογράψει το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ εξάλειψε την προτιμησιακή μεταχείριση την οποία επιφύλασσαν οι ΗΠΑ στο Χονγκ Κονγκ. Κατά συνέπεια, η άλλοτε βρετανική αποικία πλήττεται κι αυτή από τους επιπρόσθετους δασμούς στην υπόλοιπη Κίνα.

Η επιβολή τελωνειακών δασμών στο Χονγκ Κονγκ είναι ενέργεια «ακραία αναίσχυντη», σχολίασε ο Σια Μπαολόνγκ, διευθυντής του Hong Kong & Macao Work Office.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, ο Χονγκ Λι, επέκρινε επίσης τα μέτρα της Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας «παράλογους» τους δασμούς, που έκρινε ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στο μηδέν.

«Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται κατά τρόπο παράλογο, ασκώντας εκφοβισμό και επιβάλλοντας καταχρηστικούς τελωνειακούς δασμούς», τόνισαν επίσης τα Ταχυδρομεία του Χονγκ Κονγκ.

Σε ό,τι αφορά δέματα που είχαν ταχυδρομηθεί ήδη αλλά δεν έχουν ακόμη προωθηθεί, σημείωσαν πως θα επικοινωνήσουν με τους αποστολείς για να τους αποζημιώσουν για τα τυχόν πλεονάζοντα κόστη από την 22η Απριλίου.

Διευκρίνισαν πως το μέτρο δεν επηρεάζει τις επιστολές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.