Η ζωή ενός αστέγου από την Καλιφόρνια, θα αλλάξει για πάντα αφού από το πουθενά έγινε πλούσιος, καθώς κέρδισε το τζακ ποτ σε λαχείο, με έπαθλο 1 εκατ. δολάρια!

Ο νικητής, ο οποίος δεν έχει ταυτοποιηθεί δημόσια, αγόρασε το ξυστό λαχείο από το κατάστημα Sandy's Deli-Liquor, όπου είναι πελάτης εδώ και χρόνια.

«Ήρθε στο μαγαζί, το έξυσε και είπε: ''Θεέ μου, είναι αληθινό;''», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος, στο τοπικό δίκτυο KSBY.

«Μου λέει: 'Φίλε, δεν είμαι πια άστεγος!' Και εγώ του απαντάω: 'Φίλε, πέτυχες το τζακ ποτ'», σημείωσε.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Guardian, η έκπληξη του άνδρα ήταν ακόμα μεγαλύτερη καθώς αρχικά νόμιζε πως κέρδισε 100.000 δολάρια, πριν ο ιδιοκτήτης του πει πως το ποσό είναι 1 εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος ο καταστηματάρχης συνόδευσε τον άστεγο για να παραδώσει το ξυστό. «Του είπα: "Αυτό είναι ένα λαχείο εκατομμυρίων δολαρίων ... θα σε πάω εγώ"», είπε.

Και κάπως έτσι, η τύχη έδωσε σε έναν άνθρωπο που δεν είχε τίποτα, μια ευκαιρία να ζήσει μια πλουσιοπάροχη ζωή, εκτός του δρόμου.



Πηγή: skai.gr

