Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά μεγάλη στρατιωτική άσκηση κοντά στην Ταϊβάν, διαμηνύοντας ότι πρόκειται για αυστηρή προειδοποίηση προς τις αυτονομιστικές δυνάμεις της νήσου που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Η άσκηση «Joint Sword-2024B» θα διεξαχθεί στο Στενό της Ταϊβάν και σε περιοχές στα βόρεια, νότια και ανατολικά της νήσου. «Είναι μια νόμιμη και απαραίτητη επιχείρηση για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ενότητας», αναφέρει η ανακοίνωση της αρμόδιας στρατιωτικής διοίκησης που μεταδόθηκε τόσο στην κινεζική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για την «παράλογη και προκλητική ενέργεια» του Πεκίνου, συμπληρώνοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί οι ένοπλες δυνάμεις της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

