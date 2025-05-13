Η Κίνα ήρε την απαγόρευση που ίσχυε για έναν μήνα στις αεροπορικές εταιρείες να παραλαμβάνουν αεροσκάφη της Boeing, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μετά από μια σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αφού οι δύο χώρες συμφώνησαν στη μείωση των δασμών.

Αξιωματούχοι στο Πεκίνο άρχισαν να ενημερώνουν τους εγχώριους αερομεταφορείς και τις κυβερνητικές υπηρεσίες ότι οι παραδόσεις αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής μπορούν να ξαναρχίσουν, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Έχει δοθεί διακριτική ευχέρεια στις αεροπορικές εταιρείες να οργανώσουν τις παραδόσεις με τον δικό τους χρόνους και όρους, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Η επανέναρξη των παραδόσεων στην Κίνα θα δώσει άμεση ώθηση στην Boeing η οποία βρέθηκε παγιδευμένη στη μέση της εμπορικής διαμάχης, αφότου η ανακοίνωση για επιβολή δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στους περισσότερους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ αντιμετωπίστηκε με αντίποινα από την Κίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα αεροσκάφη της Boeing να αποκλειστούν από την αγορά για τους κινεζικούς αερομεταφορείς, ενώ το Πεκίνο διέταξε τις αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν να παραλαμβάνουν αεροσκάφη της εταιρείας.

Σημάδια πιθανής ύφεσης εμφανίστηκαν στα τέλη Απριλίου, όταν η Κίνα δήλωσε ότι ήταν πρόθυμη να υποστηρίξει την κανονική συνεργασία με τις αμερικανικές εταιρείες. Το Πεκίνο είχε προσφερθεί να αναστείλει τους υψηλότερους δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού, ορισμένων βιομηχανικών χημικών ουσιών και των μισθώσεων αεροσκαφών.

Ενώ η άρση της απαγόρευσης ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη των παραδόσεων, δεν είναι σαφές πόσο σύντομα οι κινεζικές αερομεταφορείς θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα αεροπλάνα που χρειάζονται.

Ορισμένα αεροσκάφη είχαν επιστραφεί στις ΗΠΑ, αφού είχαν απορριφθεί από τους Κινέζους πελάτες. Εν τω μεταξύ, η Boeing είχε προειδοποιήσει ότι ήταν έτοιμη να βρει εναλλακτικούς αγοραστές για τα αεροσκάφη που ήταν να δοθούν στην Κίνα. Η προοπτική των νέων διαθέσιμων αεροσκαφών 737 Max πυροδότησε ανοιχτό ενδιαφέρον από την Ινδία έως τη Μαλαισία και τη Σαουδική Αραβία, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούσαν τρόπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.