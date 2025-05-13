Ένας άνδρας που είχε εκτίσει 38 χρόνια στη φυλακή για τη δολοφονία μιας γυναίκας αθωώθηκε από το Εφετείο, μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων DNA.

Ο Peter Sullivan φυλακίστηκε για τη δολοφονία της 21χρονης μπαργούμαν Diane Sindall το 1986, η οποία δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στο Μπίρκενχεντ του Μέρσεϊσαϊντ, καθώς επέστρεφε σπίτι έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδια της.

Η Επιτροπή Εξέτασης Ποινικών Υποθέσεων (CCRC), ο θεσμοθετημένος φορέας που συστάθηκε για τη διερεύνηση πιθανών δικαστικών σφαλμάτων, είχε παραπέμψει την υπόθεση του κ. Sullivan στο εφετείο πέρυσι, αφού νέες εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ενός DNA σε δείγματα σπέρματος που συλλέχθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος, που υποδεικνύει έναν άγνωστο δράστη.

Ο κ. Sullivan, ο οποίος εμφανίστηκε σε βιντεοκλήση από το HMP Wakefield, έκλαιγε με λυγμούς και κρατούσε το χέρι του καλυμμένο με το στόμα του καθώς του έλεγαν ότι θα αφεθεί ελεύθερος.

Σε ηλικία 68 ετών, πιστεύεται ότι είναι το θύμα της μεγαλύτερης δικαστικής πλάνης που αφορά ζωντανό κρατούμενο στη βρετανική νομική ιστορία.

Ο Duncan Atkinson, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Στέμματος, δήλωσε ότι ο πελάτης του συμφώνησε ότι τα στοιχεία DNA υπονόμευαν την καταδίκη του κ. Sullivan και ότι δεν θα υπήρχε αίτηση για επανάληψη της δίκης.

Ο Δικαστής Χόλροϊντ δήλωσε ότι τα στοιχεία «σαφώς υποδεικνύουν μια σεξουαλική πτυχή της επίθεσης κατά της δεσποινίδας Sindall» και ότι «το συμπέρασμα ήταν πολύ ισχυρό» ότι το DNA ανήκε στον πραγματικό δολοφόνο.

Συνέχισε: «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι περισσότεροι του ενός άνδρες εμπλέκονταν στη δολοφονία και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχει κατακαθίσει σπέρμα κατά τη διαδικασία της συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας».

«Υπό το πρίσμα αυτών των στοιχείων, είναι αδύνατο να θεωρηθεί η καταδίκη του Peter Sullivan ως ασφαλής».

Στο δικαστήριο αναδείχθηκε ότι η τεχνολογία είχε αναπτυχθεί πολύ πρόσφατα σε σημείο που το δείγμα σπέρματος, που ανακτήθηκε από την κοιλιά της δεσποινίδας Sindall, θα μπορούσε να εξεταστεί για DNA.

Στην ακρόαση ειπώθηκε ότι το DNA δεν ταίριαζε με αυτό του αρραβωνιαστικού της δεσποινίδας Sindall εκείνη την εποχή, ενώ η διασταυρούμενη μόλυνση από τον ιατροδικαστή που συνέλεξε τα δείγματα σπέρματος είχε αποκλειστεί.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ έχει έκτοτε ανοίξει ξανά την έρευνά της για τη δολοφονία της δεσποινίδας Sindall, αλλά δήλωσε ότι οι έρευνες στην εθνική βάση δεδομένων DNA δεν έχουν βρει καμία αντιστοιχία.

Περισσότεροι από 260 άνδρες έχουν εξεταστεί και αποκλειστεί από την ανανεωμένη έρευνα από το 2023.

