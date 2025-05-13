Τα όσα έζησε η Κιμ Καρντάσιαν όταν έπεσε θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου στο Παρίσι πριν από σχεδόν μια δεκαετία περιέγραψε σήμερα Τρίτη ενώπιον του δικαστηρίου και των δραστών που ονομάστηκαν «παππούδες ληστές».

Η συμμορία κατηγορείται ότι έκλεψε από τη διάσημη κληρονόμο κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ υπό την απειλή όπλου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 2016.

Συγκεκριμένα, η Κίμ Καρντάσιαν κατέθεσε: «Ήρθα στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας. Το Παρίσι ήταν πάντα ένα μέρος που αγαπούσα πολύ. Συνήθιζα να περπατάω στην πόλη όταν ξυπνούσα στη μέση της νύχτας. Πάντα ένιωθα πολύ ασφαλής.»

«Ήταν γύρω στις τρεις το πρωί. Άκουσα θόρυβο από τις σκάλες ενώ ήμουν στο κρεβάτι. Φώναζα συνέχεια την αδερφή μου και έναν από τους καλύτερούς μου φίλους, αλλά κανείς δεν μου απάντησε. Και στην κρεβατοκάμαρά μου μπήκαν μερικοί αστυνομικοί, ή αυτοί που υπέθεσα ότι ήταν αστυνομικοί, καθώς φορούσαν αστυνομικές στολές.»

«Προφανώς ήμουν πολύ μπερδεμένη. Έπρεπε να καταλάβω τι συνέβαινε. Ετοιμαζόμουν να κοιμηθώ, γυμνή με μια ρόμπα.»

«Τότε άκουσα έναν από τους κυρίους να λέει με δύναμη 'Ring! Ring!' στα αγγλικά, με προφορά, δείχνοντας.»

«Ήμουν σε τόσο μεγάλο σοκ, επειδή ειλικρινά πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις συνέβαιναν στον κόσμο, και νόμιζα ότι ήταν κάποιο είδος τρομοκρατικής επίθεσης, και δεν κατάλαβα αμέσως ότι ήταν για τα κοσμήματά μου. Με τράβηξαν πίσω στο δωμάτιο μόλις συνειδητοποίησαν ότι είχαν τα πάντα και με πέταξαν στο κρεβάτι. Ήμουν αρκετά υστερική, και απλώς κοίταξα τον θυρωρό και του είπα: "Τι θα μας συμβεί; Πρέπει να γυρίσω σπίτι στα μωρά μου". Ο άλλος είχε ένα όπλο (πάνω μου). Και ήταν στην άκρη του κρεβατιού, οπότε άρπαξε το πόδι μου και με τράβηξε προς το μέρος του στο κρεβάτι, έτσι ώστε η ρόμπα να ανοίξει και να αποκαλυφθούν όλα. Και αυτή ήταν η στιγμή που νόμιζα ότι θα με βίαζε. Αλλά τελικά με έδεσε και μου έκλεισε τα πόδια. Σκέφτηκα την αδερφή μου, σκέφτηκα ότι θα έμπαινε μέσα και θα με έβλεπε να πεθαίνω ενώ με πυροβολούσαν και θα κρατούσε αυτή την ανάμνηση για πάντα μέσα της. Πίστευα απόλυτα ότι θα πέθαινα.» είπε η Κιμ Καρντάσια και συνέχισε λέγοντας ότι την άφησαν στο πάτωμα στο μπάνιο.

«Με έριξε στο πάτωμα σαν να υπήρχε κάτι και να έπρεπε να βγουν γρήγορα έξω. Μετά περίμενα λίγα λεπτά - δεν ήμουν σίγουρη αν θα έβρισκαν κάτι και θα επέστρεφαν - αλλά μετά από λίγα λεπτά δεν άκουσα τίποτα», οπότε άρχισα να απελευθερώνομαι.

Όπως είπε έτριψε τα zip ties με τα οποία είχαν δέσει τους καρπούς της στη βρύση του μπάνιου για να μπορέσει να λυθεί. Οι αστράγαλοι της ήταν ακόμα δεμένοι και είχε κολλητική ταινία στο στόμα της.

«Κατάφερα να βγάλω... την ταινία και μετά κατέβηκα να βρω τη Σιμόν [τη στυλίστριά της]» η οποία τη βοήθησε να βγάλει τα υπόλοιπα zip ties.

«Όταν κατέβηκα κάτω, η Σιμόν με ενημέρωσε ότι είχε τηλεφωνήσει στην αδερφή μου, την Κόρτνεϊ, και ότι αυτή και η ασφάλεια ήταν καθ' οδόν. Δεν ήμασταν σίγουροι εκείνη τη στιγμή αν θα επέστρεφαν. Έτσι, τρέξαμε στο μπαλκόνι για να κρυφτούμε στους θάμνους. Θυμάμαι να τηλεφωνώ στη μαμά μου από τους θάμνους για να την ενημερώσω τι είχε συμβεί. Και μετά, νομίζω, ενώ περιμέναμε την ασφάλεια μου, προσπαθούσαμε να καταστρώσουμε ένα σχέδιο, ίσως να πηδούσαμε από το παράθυρο, ήταν απλώς ένα μονώροφο κτίριο».

Στη συνέχεια ο δικαστής τη ρώτησε ρωτάει αν μπορεί να πει στο δικαστήριο τι ένιωσε όταν την ανέκριναν οι αστυνομικοί. «Ήμουν σε κατάσταση σοκ, ειλικρινά - αναρωτιόμουν ποιον μπορώ να εμπιστευτώ, τι θα γινόταν αν ένας από αυτούς ήταν απλά ντυμένος αστυνομικός ή πραγματικά ασχολείται με αυτό;»

'Οταν ρωτήθηκε γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήταν εκεί οι σωματοφύλακές της, η δισεκατομμυριούχος απάντησε ότι πίστευε ότι στο ξενοδοχείο ήταν απόλυτα ασφαλής γι΄αυτό και οι σωματοφύλακές της συνήθιζαν να κοιμούνται σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο.

Η Καρντάσιαν άρχισε να λέει ότι έχει «φοβία με το να βγαίνει έξω», επειδή πίστευε ότι οι άνθρωποι «θα με έβλεπαν έξω και θα καταλάβαιναν ότι το σπίτι μου ήταν άδειο».

«Δεν μπορώ ούτε να κοιμηθώ το βράδυ αν ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολλοί φύλακες ασφαλείας», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

