Ο Οτσαλάν χαιρετίζει την ανακοίνωση διάλυσης του PKK

Ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Κουρδιστάν (PKK), ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, «χαιρέτισε» τη διάλυση της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης.

«Χαιρετίζω με ταπεινότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο ιστορικό 12ο Συνέδριο», έγραψε ο Οτσαλάν σε μήνυμά του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναφερόταν στο συνέδριο του ΡΚΚ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος του οποίου η ένοπλη οργάνωση πήρε την ιστορική απόφαση να καταθέσει τα όπλα έπειτα από περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπολέμου εναντίον του τουρκικού κράτους.

Ο 76χρονος Οτσαλάν έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα στη φυλακή αφού ηγήθηκε του ένοπλου αγώνα του κινήματός του κατά του τουρκικού κράτους με στόχο ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος. Τον Φεβρουάριο έκανε μια ιστορική έκκληση για ειρήνη.

Ο αγώνας έκανε τον κύκλο του, είπε, ζητώντας από το PKK να καταθέσει τα όπλα και χθες η ένοπλη οργάνωση υπάκουσε στην έκκλησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.