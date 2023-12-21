Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη μαγεία θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο πανεπιστήμιο του Έξετερ από τον Σεπτέμβριο του 2024 όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαγεία και την Επιστήμη του Αποκρυφισμού, ένα από τα πρώτα στο συγκεκριμένο πεδίο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία και τον αντίκτυπο της μαγείας στην κοινωνία και την επιστήμη στη Δύση και την Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.

Όσον αφορά τις ενότητες, οι σπουδαστές μπορούν να περιμένουν, δράκους στη δυτική λογοτεχνία και την Τέχνη, τον θρύλο του βασιλιά Αρθούρου, παλαιογραφία, ισλαμική σκέψη, αρχαιολογική θεωρία και πρακτική και απεικόνιση γυναικών στον Μεσαίωνα.

Στους φοιτητές θα διδάσκουν ακαδημαϊκοί με εξειδίκευση στην ιστορία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τη δραματική τέχνη και τη θρησκεία.

Η επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος Έμιι Σέλοβε αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον για τη μαγεία και τον αποκρυφισμό που παρατηρείται μέσα και έξω από τον ακαδημαϊκό χώρο το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

