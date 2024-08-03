Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι βύθισαν ένα ρωσικό υποβρύχιο και κατέστρεψαν ένα αντιαεροπορικό σύστημα S-400 στην περιοχή της Κριμαίας.

Από τη χθεσινή επίθεση υπέστησαν σημαντικές ζημιές τέσσερις εκτοξευτές του αντιαεροπορικού συστήματος Triumf.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς και βύθισαν το ρωσικό υποβρύχιο Rostov on Don στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

