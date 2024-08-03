Στη διεξαγωγή debate με την Κάμαλα Χάρις, στις 4 Σεπτεμβρίου, στο δίκτυο Fox News συμφώνησε, όπως μεταδίδει το BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών έκανε αποδεκτή την πρόταση του Fox News -το οποίο να σημειώσουμε ότι είναι φίλα προσκείμενο στον πρώην πρόεδρο - και αναμένεται η αποδοχή και της υποψήφιας των Δημοκρατικών, προκειμένου να «κλείσει» η τηλεμαχία και να καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Η αρχική ημερομηνία για το debate ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου, στο ABC News, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να συμμετάσχει στη θέση του Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις, με συνέπεια να ακυρωθεί η συγκεκριμένη ημερομηνία του debate.

Πηγή: skai.gr

