ΗΠΑ: Ανησυχία μετά τις αναφορές Ζελένσκι ότι η Βόρεια Κορέα πολεμά στο πλευρό της Ρωσίας

Εφιαλτικά σενάρια για νέο «άξονα του κακού» (Βόρεια Κορέα, Ρωσία, Ιράν) πυροδοτούν οι επίμονες αναφορές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στο ουκρανικό μέτωπο, και ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν βοηθάει τη Μόσχα μόνο με στρατιωτικό υλικό όπως αρχικά φαινόταν. Τη Μόσχα βοηθάει με πολεμικό υλικό, μεταξύ άλλων drones Shahed, και η Τεχεράνη.



«Οι ΗΠΑ ακόμα αξιολογούν, ανησυχούν από τις αναφορές για αποστολή στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας (στην Ουκρανία)» δήλωσε την Τετάρτη ο Κερτ Κάμπελ, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν σημάδια ενισχυμένης υλικής υποστήριξης της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία.



Οι ΗΠΑ, σημείωσε ο Κάμπελ, υποστηρίζουν την τελική ειρηνική ένωση της κορεατικής χερσονήσου.

Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει de facto στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο Ζελένσκι μιλώντας στην ουκρανική Βουλή.

«Μεταφέρονται όπλα και άνθρωποι από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, το επιβεβαίωσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτοί είναι εργάτες για ρωσικά εργοστάσια για να αντικαταστήσουν Ρώσους που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Και προσωπικό για τον ρωσικό στρατό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η συμμετοχή ενός δεύτερου κράτους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας» επισήμανε.

Από πλευράς της Σεούλ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «είναι πολύ σοβαρό θέμα αν είναι αληθινές οι αναφορές για στρατεύματα της Βόρειας Κορέας που μάχονται κατά της Ουκρανίας».

Σημειώνεται ότι περίπου 1,4 εκατ. νέοι κατατάχθηκαν ή επανεντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA). Οι νέοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν σε έναν «ιερό πόλεμο για την καταστροφή του εχθρού με τα όπλα της επανάστασης», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.



Την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Βόρεια Κορέα ότι ενισχύει με στρατιώτες τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών τον έχουν ενημερώσει σχετικά με την «εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο» που μαίνεται στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα προμήθευσε τη Ρωσία με βαλλιστικούς πυραύλους και πυρομαχικά. Η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ έχουν αρνηθεί τις μεταφορές όπλων, αλλά δήλωσαν ότι θα ενισχύσουν τους μεταξύ τους στρατιωτικούς δεσμούς, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων κοινών ασκήσεων.

Την ίδια στιγμή, δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι το Πεκίνο εντείνει την πολεμική ρητορική σε σχέση με την Ταϊβάν εντείνοντας τις προκλήσεις και τους φόβους για πολυμέτωπη κρίση. Η Κίνα θεωρεί ότι η Ταϊβάν θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της κινεζικής επικράτειας.

Πηγή: skai.gr

