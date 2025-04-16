«Επιθετικό» μάρκετινγκ μέσω του TikTok έχουν ξεκινήσει οι Κινέζοι, την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο με τη χώρα. Τις τελευταίες ημέρες στη δημοφιλή πλατφόρμα, κυκλοφορεί ένα trend με την ονομασία «κινεζική αποθήκη», «Chinese warehouse TikTok» στα αγγλικά, με χιλιάδες φαινομενικά εργαζόμενους σε αποθήκες και εργοστάσια παραγωγής προϊόντων να παροτρύνουν τους Αμερικανούς «αγοράστε από εμάς τα προϊόντα που πληρώνεται ακριβά».

Στα βίντεο αυτά, που εκτός από τις ΗΠΑ, ο αλγόριθμος του TikTok τα έφερε και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, Κινέζοι «αποκαλύπτουν» πως οι αμερικανικές εταιρείες πληρώνουν πολύ λίγα για την παραγωγή των προϊόντων τους και προσφέρουν απευθείας πωλήσεις οι ίδιοι στους καταναλωτές χωρίς το brand name.

Ακόμη, ισχυρίζονται πως η παραγωγή όλων των προϊόντων των luxury brands, γίνεται στα κινεζικά τους εργοστάσια.

Το περιεχόμενο αυτό, που έχει εκατομμύρια προβολές, δείχνει άτομα να στέκονται σε χώρους που μοιάζουν με εργοστάσια ή αποθήκες.

Οι Κινέζοι ισχυρίζονται πως πωλούν την ίδια ποιότητα με τις πανάκριβες για παράδειγμα τσάντες Louis Vuitton. Ένα βίντεο δείχνει έναν άνδρα που ισχυρίζεται ότι οι τσάντες Louis Vuitton παράγονται για μόλις 50 δολάρια.

«Να σας πω ένα μυστικό. Η Louis Vuitton έχει πολλούς Κινέζους προμηθευτές. Απλώς δεν το παραδέχονται», λέει ένας άνδρας που βρίσκεται σε μια αποθήκη που φαίνεται να είναι κάπου στην Κίνα.

Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ένας χρήστης με το όνομα ding53631purporting να προσφέρει τσάντες τύπου Louis Vuitton για 4 δολάρια, όπως και εξαιρετικά φθηνά προϊόντα Lululemon.

Οι κινεζικοί λογαριασμοί αυτοί φαίνεται πως επιδιώκουν να ωθήσουν τους Αμερικανούς καταναλωτές να προμηθεύονται είδη ένδυσης και αξεσουάρ απευθείας από κινεζικές εγκαταστάσεις παραγωγής σε πολύ χαμηλότερες τιμές αντί να τα αγοράζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει και το Bloomberg.

Οι Κινέζοι καλούν τον κόσμο να τους στείλει ένα μήνυμα για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει παραγγελία ή αγορά ενώ άλλοι δίνουν λινκ για κινεζικά σάιτ, τα οποία δεν είναι γνωστά όπως το Shein και το Temu, από όπου μπορούν να παραγγείλουν ότι θέλουν με χαμηλό κόστος.

Ο ανώτερος σύμβουλος του Network Contagion Research Institute, Alex Goldenberg, δήλωσε στο Bloomberg ότι «η εκστρατεία φαίνεται να είναι μια υπολογισμένη προσπάθεια υπονόμευσης της δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ για την Κίνα. Αξιοποιούν το TikTok για να προωθήσουν την κινεζική παραγωγή ως φθηνότερη, πιο επιθυμητή και προσιτή - και σε πείσμα των εμπορικών περιορισμών».

Είναι όμως αληθινοί οι ισχυρισμοί στα βίντεο αυτά; Η απάντηση είναι πως όχι.

Πολλά από τα βίντεο του TikTok είναι πιθανό να παράγονται από πωλητές απομιμήσεων με στόχο να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα διαμάχη σχετικά με τους δασμούς για να προωθήσουν τις απομιμήσεις προϊόντων, εκτιμούν ειδικοί.

Τα περισσότερα βίντεο παραπέμπουν απευθείας σε κινεζικές πλατφόρμες χονδρικής πώλησης και περιλαμβάνουν οδηγίες για το πώς οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν αγορές. Ορισμένα περιλαμβάνουν επίσης διακριτική κριτική στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και κατηγορούν τους Αμερικανούς λιανοπωλητές για υπερβολικές προσαυξήσεις.

Από την πλευρά τους, τα luxury brands αρνούνται κατηγορηματικά πως προϊόντα τους παράγονται στην Κίνα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το France 24, η Hermes παράγει τις τσάντες της στη Γαλλία αλλά και σε εργοστάσια στην Ευρώπη, ενώ και η Luis Vuitton γράφει στο σάιτ της πως τα προϊόντα της παράγονται σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και ΗΠΑ.

Παρ΄όλα αυτά, ένας μικρός αριθμός Αμερικανών χρηστών του TikTok φαίνεται να έχει πέσει στην «παγίδα» των Κινέζων, παραγγέλλοντας προϊόντα, λέγοντας μάλιστα πως βρήκαν «παραθυράκι» να τα στέλνουν στην Ευρώπη και από εκεί στην Αμερική, για να αποφύγουν τους δασμούς από την Κίνα.

Ωστόσο, είναι αμφίβολη και η ποιότητα αυτών αλλά και ο χρόνος παράδοσης.

