Ιταλία: Ιερέας που κακοποιούσε ανηλίκους τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό

Ο 48χρονος καθολικός ιερέας Τσίρο Πανιγκάρα που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο συγκεκριμένος ιερέας φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικα παιδιά που συμμετείχαν σε δραστηριότητες της ενορίας του στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Μπρέσια από το 2013 μέχρι το 2014 και κατά την περσινή χρονιά.

Οι έρευνες άρχισαν πέρυσι, μετά την καταγγελία ενός εφήβου, ο οποίος «ανοίχτηκε» σε μια νεαρή εκπαιδευτικό.

Ο επίσκοπος της περιοχής είχε αποφασίσει την απομάκρυνση του ιερέα από την ενορία του τον περασμένο Ιανουάριο, λίγο μετά την έναρξη των ερευνών. «Για όλους εμάς προέχει πάντα η προστασία των συνανθρώπων μας», δήλωσε ο καθολικός επίσκοπος της περιοχής Πιεραντόνιο Τρεμολάντα.

Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, «οι πιστοί της περιοχής Σαν Πάολο, όπου ιερουργούσε ο πατέρας Τσίρο Πανιγκάρα, έχουν μείνει άναυδοι και σοκαρισμένοι από την όλη αυτή ιστορία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.