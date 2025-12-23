Οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την ανατολική πόλη Σίβερσκ στο Ντονμπάς, ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη ο στρατός του Κιέβου, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εντείνουν την επίθεση στο πεδίο της μάχης κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι απέσυρε τους στρατιώτες του για να σώσει τη ζωή τους, προσθέτοντας ότι «προκάλεσαν βαριές απώλειες στον εχθρό».

«Οι εισβολείς μπόρεσαν να προχωρήσουν χάρη στο σημαντικό αριθμητικό πλεονέκτημα και τη συνεχή πίεση από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες», αναφέρεται στη δήλωση.

Από την αρχή της ημέρας (Τρίτη), έχουν σημειωθεί 67 συγκρούσεις στο μέτωπο σημειώνει ο ουκρανικός στρατός.

«Τα ουκρανικά στρατεύματα εξαντλούν τον εχθρό σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής μάχης και στα μετόπισθεν».

