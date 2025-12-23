Συρία: Συνελήφθη γνωστός Αμερικανός ισλαμιστής δημοσιογράφος

Ένας γνωστός Αμερικανός ισλαμιστής δημοσιογράφος, που είναι επικριτικός προς τη νέα κυβέρνηση της Συρίας και την εκκολαπτόμενη σύμπραξή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνελήφθη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας, δήλωσαν σήμερα δύο άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μπιλάλ Αμπντούλ Καρίμ, πρώην stand-up κωμικός στις ΗΠΑ και στη συνέχεια πολεμικός δημοσιογράφος ο οποίος ζει στη Συρία από το 2012 και έχει εργαστεί για πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, συνελήφθη στην Αλ Μπαμπ στο βόρειο τμήμα της επαρχίας του Χαλεπιού χθες, Δευτέρα, είπαν οι πηγές.

Το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος του ειδικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ για τη Συρία δεν απάντησαν προσώρας σε αιτήματα για σχόλια.

Ο Αμπντούλ Καρίμ είναι μια εξέχουσα φωνή μεταξύ των ξένων ισλαμιστών στη Συρία, δίνοντας βήμα σε σκληροπυρηνικούς που θεωρούν πως ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα -- που διετέλεσε επικεφαλής του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία-- έχει κάνει πολλούς συμβιβασμούς όσον αφορά τις ισλαμικές αξίες αφότου ανήλθε την εξουσία.

Τον Αύγουστο, ο Αμπντούλ Καρίμ υπέβαλε αίτημα με κατάλογο υπογραφών προς το συριακό κράτος προκειμένου να δώσει υπηκοότητα σε ξένους τζιχαντιστές μεταξύ των ανταρτών που κατέλαβαν την εξουσία με την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ η οποία εκδίωξε τον απολυταρχικό πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία πριν από έναν χρόνο.

Η τύχη ξένων μαχητών εκκρεμεί από τότε, καθώς λίγες χώρες είναι πρόθυμες να δεχθούν την επιστροφή ανθρώπων τους οποίους θεωρούν εξτρεμιστές και ορισμένοι Σύροι είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την παρουσία τους.

Η κυβέρνηση του αλ Σάρα περιορίζει σταδιακά τον χώρο έκφρασής τους, συλλαμβάνοντας αρκετούς από αυτούς, ανάμεσά τους ορισμένους με σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο.

Στο πιο πρόσφατο βίντεό του, ο Αμπντούλ Καρίμ επικρίνει την απόφαση της Συρίας να ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ παγκόσμιο συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ένας ένοπλος ο οποίος σύμφωνα με τις ΗΠΑ και τη Συρία ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν πολίτη διερμηνέα στην ανατολική Συρία. Το Ισλαμικό Κράτος δεν ανέλαβε απευθείας την ευθύνη για την επίθεση.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο X, o Αμπντούλ Καρίμ ξεκινάει ως εξής: "Δεν θα το ωραιοποιήσω αυτό, και πιθανόν θα με βάλει σε μπελάδες, αλλά εδώ είναι η πραγματικότητα. Οι Αμερικανοί δεν έχουν κανέναν έγκυρο λόγο να βρίσκονται εδώ".

Προσθέτει: "Δεν μπορούμε απλώς να νομιμοποιούμε την παρουσία του εχθρού και είπα πως η Αμερική είναι ο εχθρός του συριακού λαού".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

