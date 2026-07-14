Κίεβο: Νυχτερινή ρωσική επίθεση - Εκρήξεις, πυρκαγιές και τραυματίες σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο

Μία ακόμη νυχτερινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, με ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν την ουκρανική πρωτεύουσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η επίθεση σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά τη σύνοδο των ηγετών της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, όπου αποφασίστηκε η ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία και η δημιουργία νέας ευρωπαϊκής αντιβαλλιστικής πρωτοβουλίας.



Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), τουλάχιστον έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ενεργοποίηση της ουκρανικής αεράμυνας

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν άμεσα.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πυρκαγιές σε τρία διαφορετικά σημεία της συνοικίας Χολοσίφσκι, στο νότιο τμήμα της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί στην πρωτεύουσα, σύμφωνα τόσο με τον Κλίτσκο όσο και με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν αρκετά λεπτά πριν από τις εκρήξεις και ο συναγερμός διήρκεσε περίπου 50 λεπτά.



Τραυματίες από επιθέσεις σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο



Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στη Ζαπορίζια, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας τον τραυματισμό 11 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, έξι ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Επίθεση παράλληλα με τη νέα ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική πρωτοβουλία



Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, όπου εννέα ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης συμμαχίας για την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία, με στόχο την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής αεράμυνας απέναντι στην αυξανόμενη απειλή των βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική ημέρα» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία της Ουκρανίας στον πόλεμο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα νέο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας στην ήπειρο.

Η έλλειψη πυραύλων Patriot ανησυχεί το Κίεβο

Οι τελευταίες επιθέσεις επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη πίεση που ασκεί η Ρωσία μέσω της εκτεταμένης χρήσης βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι πολύ δυσκολότερο να αναχαιτιστούν σε σχέση με τους πυραύλους κρουζ ή τα drones.

Διεθνή μέσα επισημαίνουν ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης για τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επειγόντως περισσότερους αναχαιτιστές και επιπλέον συστήματα αεράμυνας, προειδοποιώντας ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο ενόψει του χειμώνα.

Κλιμάκωση των επιθέσεων

Από τις αρχές του καλοκαιριού, η Ρωσία έχει εντείνει αισθητά τις επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, χρησιμοποιώντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων σε συνδυασμό με drones μεγάλου βεληνεκούς.

Η πιο πολύνεκρη επίθεση των τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου, όταν μαζικός βομβαρδισμός προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.



Πηγή: skai.gr

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