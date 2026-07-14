Η ΕΕ αγόρασε LNG αξίας σχεδόν 6 δισ. ευρώ από τη Ρωσία – Ρεκόρ εισαγωγών από το Yamal

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να δηλώνει ότι στόχος της είναι η πλήρης απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το τέλος του 2027, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το μεγαλύτερο ρωσικό αντλιοστάσιο στην Αρκτική.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων Kpler, τα οποία επικαλούνται το Reuters και οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε σχεδόν 10 εκατομμύρια τόνους LNG από την υποδομή Yamal LNG, αξίας περίπου 5,96 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που κατέληξε στα ταμεία της Ρωσίας και των εταίρων του έργου.

136 δεξαμενόπλοια κατέληξαν σε ευρωπαϊκά λιμάνια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τα 140 φορτία LNG που αναχώρησαν από το συγκρότημα Yamal στη βορειοδυτική Σιβηρία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα 136 κατέληξαν σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με άλλα λόγια, περισσότερο από το 97% της παραγωγής του Yamal απορροφήθηκε από την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ μόλις τέσσερα φορτία κατευθύνθηκαν στην Κίνα.

Το αποτέλεσμα ήταν οι ευρωπαϊκές εισαγωγές από το Yamal να αυξηθούν κατά περίπου 16%-18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί η εγκατάσταση το 2017.

Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία οι μεγαλύτεροι αγοραστές

Οι τρεις χώρες που απορρόφησαν τις μεγαλύτερες ποσότητες ήταν:

Γαλλία: περίπου 3,6 εκατ. τόνοι

Βέλγιο: περίπου 2,9 εκατ. τόνοι

Ισπανία: περίπου 2,7 εκατ. τόνοι

Οι τρεις αυτές χώρες συγκέντρωσαν τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών εισαγωγών από τη ρωσική μονάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εξάρτηση από το LNG της Ρωσίας παραμένει σημαντική παρά τις πολιτικές αποφάσεις των Βρυξελλών.

Το... παράδοξο των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια εμφανή αντίφαση στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.

Από τη μία πλευρά, οι Βρυξέλλες έχουν υιοθετήσει αλλεπάλληλα πακέτα κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά την εισβολή στην Ουκρανία και έχουν δεσμευθεί να τερματίσουν πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Από την άλλη, οι εισαγωγές LNG συνεχίζουν να πραγματοποιούνται βάσει μακροχρόνιων συμβολαίων, τα οποία παραμένουν σε ισχύ και δεν μπορούν να διακοπούν μονομερώς χωρίς σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό LNG

Αναλυτές επισημαίνουν ότι αρκετές ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες δεσμεύονται από συμβάσεις "take-or-pay", οι οποίες τις υποχρεώνουν να πληρώνουν τις συμφωνημένες ποσότητες ακόμη και αν δεν τις παραλάβουν.

Παράλληλα, το LNG του Yamal εξακολουθεί να θεωρείται ανταγωνιστικό ως προς την τιμή, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου για να καλύψει τη ζήτηση, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική μείωση των ρωσικών αγωγών.

Το έργο Yamal παραμένει στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία

Το Yamal LNG αποτελεί το μεγαλύτερο έργο εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική και λειτουργεί υπό τον έλεγχο της ρωσικής Novatek, με συμμετοχή της γαλλικής TotalEnergies και της κινεζικής CNPC.

Παρά τις δυτικές κυρώσεις, το έργο εξακολουθεί να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα παραγωγής και να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκές υποδομές, λιμάνια και εξειδικευμένα παγοθραυστικά δεξαμενόπλοια για τη μεταφορά του LNG.

Η πλήρης απαγόρευση έρχεται το 2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει το πλαίσιο που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση τόσο του ρωσικού LNG όσο και του φυσικού αερίου μέσω αγωγών.

Ωστόσο, οι υφιστάμενες συμβάσεις θα συνεχίσουν να εκτελούνται για μεταβατικό διάστημα, γεγονός που εξηγεί γιατί η Ρωσία εξακολουθεί να εισπράττει σημαντικά ποσά από τις ευρωπαϊκές αγορές, ακόμη και τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

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