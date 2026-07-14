Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η εμπειρία με μοναχούς στο Κιότο που τη λύτρωσε από το άγχος

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν επέστρεψε από το ταξίδι της στην Ιαπωνία έχοντας στις αποσκευές της κάτι πολύ πιο πολύτιμο από μερικά σουβενίρ.

Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», καλεσμένη στο podcast «On Purpose with Jay Shetty» αποκάλυψε ότι βίωσε μια τρίμηνη περίοδο έντονου άγχους, μετά από ένα περιστατικό όπου η ίδια και η προσωπική της ασφάλεια καταδιώκονταν για 20 λεπτά από αγνώστους. Κατάφερε ωστόσο να το ξεπεράσει χάρη σε μια επίσκεψη σε μοναχούς στο Κιότο.

«Πήγα στην Ιαπωνία, κάθισα μαζί με αυτούς τους μοναχούς και ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Βουρκώνω και μόνο που το σκέφτομαι, αλλά με έβγαλε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Το είχα πραγματικά ανάγκη».

Millie Bobby Brown opens up about her healing experience in Japan after a 3-month anxiety attack. (🎥: Netflix/ On Purpose with Jay Shetty) https://t.co/ag56iDSBQC pic.twitter.com/8doCoDpxXV — E! News (@enews) July 13, 2026

Η Μπράουν εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζόβι, επισκέφθηκαν έναν ναό όπου έκαναν διαλογισμό σε έναν κήπο μαζί με άλλα 50 άτομα.

«Υπήρχε ένας υπέροχος άνθρωπος εκεί, ο οποίος εξέπεμπε απίστευτη ηρεμία και ένιωθες ότι μπορούσε να σε διαβάσει με μια ματιά. Εκείνη την περίοδο το άγχος μου είχε χτυπήσει κόκκινο και ήταν σαν να κατάλαβε ότι ήμουν ράκος. Μου είπε απλά: "Πρέπει να κάνουμε διαλογισμό"», θυμήθηκε. «Ήταν καταπληκτικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το συναίσθημα», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.

Παρόλο που εκείνη την ημέρα ο Τζέικ Μποντζόβι είχε τα γενέθλιά του, η Μπράουν τόνισε πως ένιωσε σαν να πήρε η ίδια το καλύτερο δώρο. «Θυμάμαι που του είπα: "Συγγνώμη, αλλά νιώθω σαν να είναι τα δικά μου γενέθλια σήμερα". Επιτέλους, η καρδιά μου γαλήνεψε. Και ο Τζέικ μου απάντησε: "Μετά από αυτό, πραγματικά έλαμπες"», συμπλήρωσε.

Η σταρ του «Enola Holmes» επισήμανε πόσο ο Μποντζόβι στάθηκε δίπλα της σε όλη αυτή τη δοκιμασία με την ψυχική της υγεία. «Ο σύζυγός μου είναι από τους ανθρώπους που δεν θα σε αμφισβητήσουν ποτέ. Μου λέει πάντα: "Αυτό που νιώθεις είναι η δική σου αλήθεια. Ακόμα κι αν είναι γέννημα του άγχους σου, εσύ το βιώνεις, άρα για σένα είναι αληθινό"», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Ε!Νews, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024 και ένα χρόνο αργότερα προχώρησε στην υιοθεσία της κόρης του. «Το λέω συνέχεια», πρόσθεσε κλείνοντας η ηθοποιός, «ο Τζέικ είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου και η κόρη μας είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί και στους δυο μας».

Πηγή: skai.gr

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